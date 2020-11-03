Как подготовить машину вечером, чтобы легко завестись морозным утром

Неисправная проводка, старый аккумулятор, потрепанный генератор — это лишь часть факторов, которые не позволяют успешно произвести запуск двигателя не то что при минусовой температуре, но и когда тепло. И здесь приходит на помощь опыт бывалых водителей, благодаря которому двигатель автомобиля заведется даже в самый лютый холод.

Первое, чему нужно уделить внимание перед зимой — это, конечно же, диагностике генератора, проводки и аккумулятора. Они должны быть исправны, благодаря чему часть головной боли, вызванной резким похолоданием, снимется.

Однако исправный автомобиль — это не повод расслабляться. А потому зимой необходимо с особой тщательностью следить за прогнозом погоды. И если он сулит наступление холодов, то нужно принять превентивные меры, для того, чтобы сутра ваш автомобиль гарантированно завелся. Например, накануне холодной ночи можно снять АКБ (особенно если аккумулятор не новый), и оставить на хранение в теплом месте.

Если батарея переночевала в машине, то не стоит включать на короткое время световые приборы, чтобы, как рассказывает известный миф, прогреть ее. Это не работает. А батарея просядет еще больше. После нескольких попыток завестись, станет и так понятно, вытянет батарея или нет. И здесь лучше воспользоваться пусковым устройством или «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. В первом случае устройство необходимо будет заранее приобрести — ценник не дешевый — в среднем 4—6 тысяч рублей. А потому гораздо проще с вечера договориться с соседом или другом, чтобы тот подстраховал вас утром с проводами или тросом.