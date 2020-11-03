Как подготовить машину вечером, чтобы легко завестись морозным утром

Неисправная проводка, старый аккумулятор, потрепанный генератор — это лишь часть факторов, которые не позволяют успешно произвести запуск двигателя не то что при минусовой температуре, но и когда тепло. И здесь приходит на помощь опыт бывалых водителей, благодаря которому двигатель автомобиля заведется даже в самый лютый холод.
Первое, чему нужно уделить внимание перед зимой — это, конечно же, диагностике генератора, проводки и аккумулятора. Они должны быть исправны, благодаря чему часть головной боли, вызванной резким похолоданием, снимется.
Однако исправный автомобиль — это не повод расслабляться. А потому зимой необходимо с особой тщательностью следить за прогнозом погоды. И если он сулит наступление холодов, то нужно принять превентивные меры, для того, чтобы сутра ваш автомобиль гарантированно завелся. Например, накануне холодной ночи можно снять АКБ (особенно если аккумулятор не новый), и оставить на хранение в теплом месте.
Если батарея переночевала в машине, то не стоит включать на короткое время световые приборы, чтобы, как рассказывает известный миф, прогреть ее. Это не работает. А батарея просядет еще больше. После нескольких попыток завестись, станет и так понятно, вытянет батарея или нет. И здесь лучше воспользоваться пусковым устройством или «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. В первом случае устройство необходимо будет заранее приобрести — ценник не дешевый — в среднем 4—6 тысяч рублей. А потому гораздо проще с вечера договориться с соседом или другом, чтобы тот подстраховал вас утром с проводами или тросом.
Если договориться с соседом не удалось, а пусковое устройство не позволяет приобрести семейный бюджет, то в сильные морозы стоит себя пересилить, и несколько раз за ночь спуститься к автомобилю, и как следует прогреть его. Да, выспаться не удастся, но зато утром вы уедете не на общественном транспорте, а на своей машине.
Чтобы этот метод был более эффективным, лучше установить картонку или специальную заглушку на часть радиаторной решетки, а поверх двигателя разложить специальное автоодеяло. Главное, сутра не забудьте снять одеяло. А картонку можно оставить. Главное, проследите, чтобы она была хорошо закреплена и не перекрывала поступление воздуха к двигателю полностью — это может вызвать его перегрев.
Ну и напоследок, не используйте зимой слишком густое масло в двигателе. В морозы оно становиться еще гуще, препятствуя движению подвижных частей силового агрегата при пуске — стартер попросту не провернет коленвал.
Следите за техническим состоянием своего автомобиля. Тщательно подготавливайте его к зимней эксплуатации. И тогда вам вряд ли придется бегать по парковке с проводами и тросом.