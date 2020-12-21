Как с помощью обычной соли избавить лобовое стекло от наледи

Сколько штрафов на работе получено и нервных клеток сожжено благодаря наледи на лобовом стекле. Каждую зиму, которая в средней полосе России регулярно чередует морозы с оттепелями, триплекс подкидывает водителям задачку для утренней разминки. Кто-то драит скребком, рискуя поцарапать стекло, кто-то умеет выходить заранее, а некоторые даже «оттаивают на ходу», что регулярно становится причиной ДТП.
Конечно, идеальное решение — это электрообогрев, главная «теплая опция», которая наравне с обогревом руля, желанна в каждом авто от Калининграда до Владивостока. Но, увы, такой примочкой могут похвастаться далеко не все новые автомобили, а уж подержанные — и вовсе! Что же делать? Устанавливать самостоятельно? Это возможно, но дорого и доступно только тем, чьи машины оснащаются аналогичной «кнопкой» с завода. Иначе где взять «хитрое» стекло?
Получается, что нам остается только скоблить. Или включить мозг и осмотреться по сторонам. Ведь решение любой проблемы, как правило, либо уже описано, либо лежит под ногами. В нашем случае — в прямом смысле слова, ведь растапливать лед на асфальте научились давным-давно. Все правильно — соль! Осталось понять консистенцию коктейля, метод нанесения и протестировать на предмет повседневной эксплуатации.
Соль — штука достаточно агрессивная, особенно к резиновым уплотнителям, поэтому состав должен быть слабенький, чтобы не разрушил резинку и клей, которые соединяют триплекс с кузовом автомобиля. Народный опыт подсказывает, что столовой ложки на стакан воды будет достаточно, дабы «и волки были сыты, и овцы — целы». Воду, конечно, стоит использовать теплую, а в качестве распылителя подойдет любая бытовая брызгалка, которую без последствий можно вынести из дома.
Уже первый эксперимент подтверждает правильность нашей догадки: 200 грамм состава достаточно, чтобы за несколько минут полностью очистить стекло. После смываем соляной раствор «незамерзайкой» и начинаем движение безопасно, соблюдая правила и наслаждаясь отличной обзорностью. На повестке остается только один вопрос: не проест ли соль за зиму резиновый уплотнитель?
Будем откровенны: реагенты, что тоннами выливаются на дороги каждую зиму, намного более разрушительны для всего автомобиля вообще и для резиновых уплотнителей в частности, чем тот скромный коктейль, который был применен «по назначению». Поэтому дополнительный вред, даже если он будет, вряд ли стоит брать во внимание. Городские службы с их «реактивами», что сложно смываются с «лобового» даже дорогой и качественной «незамерзайкой», принесут «железному коню» куда больше боли, чем стакан солевого раствора, вылитый равномерно на «визор». А вот полноценную обзорность, ничем не опечаленную, темным зимним утром переоценить сложно.