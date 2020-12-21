Как с помощью обычной соли избавить лобовое стекло от наледи

Сколько штрафов на работе получено и нервных клеток сожжено благодаря наледи на лобовом стекле. Каждую зиму, которая в средней полосе России регулярно чередует морозы с оттепелями, триплекс подкидывает водителям задачку для утренней разминки. Кто-то драит скребком, рискуя поцарапать стекло, кто-то умеет выходить заранее, а некоторые даже «оттаивают на ходу», что регулярно становится причиной ДТП.

Конечно, идеальное решение — это электрообогрев, главная «теплая опция», которая наравне с обогревом руля, желанна в каждом авто от Калининграда до Владивостока. Но, увы, такой примочкой могут похвастаться далеко не все новые автомобили, а уж подержанные — и вовсе! Что же делать? Устанавливать самостоятельно? Это возможно, но дорого и доступно только тем, чьи машины оснащаются аналогичной «кнопкой» с завода. Иначе где взять «хитрое» стекло?

Получается, что нам остается только скоблить. Или включить мозг и осмотреться по сторонам. Ведь решение любой проблемы, как правило, либо уже описано, либо лежит под ногами. В нашем случае — в прямом смысле слова, ведь растапливать лед на асфальте научились давным-давно. Все правильно — соль! Осталось понять консистенцию коктейля, метод нанесения и протестировать на предмет повседневной эксплуатации.