Кого признают виновным в ДТП на перекрестке с недостроенной дорогой

Как правило, съезды на дороги, еще не введенные в эксплуатацию, огораживаются бетонными блоками или иными барьерами. Но не всегда — нужно же как-то попадать на объект тем же строителям или проверщикам. А они тоже люди, причем в большинстве случаев сильно измотанные и далеко не самые внимательные. Оказаться по их вине в «аварийном замесе» рискует, пожалуй, каждый, кто проезжает мимо будущего поворота.

Так как же сотрудники ГИБДД будут устанавливать виновника дорожного происшествия, если то случится на пересечении существующей и еще пока закрытой улиц? Обратимся к Правилам дорожного движения. Но вот незадача: такого понятия как «дорога, не введенная в эксплуатацию» в своде автомобильных законов нет. Пойдем другим путем — освежим в памяти правила проезда перекрестков.