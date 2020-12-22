Кого признают виновным в ДТП на перекрестке с недостроенной дорогой

Как правило, съезды на дороги, еще не введенные в эксплуатацию, огораживаются бетонными блоками или иными барьерами. Но не всегда — нужно же как-то попадать на объект тем же строителям или проверщикам. А они тоже люди, причем в большинстве случаев сильно измотанные и далеко не самые внимательные. Оказаться по их вине в «аварийном замесе» рискует, пожалуй, каждый, кто проезжает мимо будущего поворота.
Так как же сотрудники ГИБДД будут устанавливать виновника дорожного происшествия, если то случится на пересечении существующей и еще пока закрытой улиц? Обратимся к Правилам дорожного движения. Но вот незадача: такого понятия как «дорога, не введенная в эксплуатацию» в своде автомобильных законов нет. Пойдем другим путем — освежим в памяти правила проезда перекрестков.
Вряд ли на пересечении действующей и будущей дорог найдутся рабочие светофоры — скорее всего, вы «встретитесь» на нерегулируемом перекрестке. Следовательно, преимуществом воспользуется тот водитель, что находился на главной. А таковой, согласно п.1.2 ПДД, является дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 − 2.3.7 или 5.1. При отсутствии табличек следует ориентироваться на покрытие (твердое преобладает над грунтовкой) или наличие прилегающих территорий. Автомобилисты, выезжающие с них, должны уступать всем остальным.
Допустим, в вашей ситуации нет ни знаков приоритета, ни разницы в покрытии. Значит, дороги, вроде как, считаются равнозначными. А как «разруливают» такие случаи ПДД? «На перекрестке равнозначных дорог… водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа» — говорится в Правилах. Выходит, виновником являетесь вы, раз не пропустили «правую» машину? Не совсем.
— Дорога, не введенная в эксплуатацию, представляет собой строительный объект, который, в свою очередь, является прилегающей территорией. Учитывая это обстоятельство, выезжающий с объекта водитель обязан уступать дорогу другим участникам движения. Так что в случае ДТП вина с большей долей вероятности будет возложена именно на него, — разобрал по просьбе портала «АвтоВзгляд» потенциальную аварию Константин Гуревич, адвокат Бюро адвокатов «Де-юре».
А как же быстро узнать, открыта дорога или еще нет, если какие-либо ограждения отсутствуют? По количеству автомобилей, заезжающих на новую улицу, наличию «кирпичей» или прочих информационных табличек, по картам какого-либо популярного навигационного сервиса, в конце концов. Обычно введенные в эксплуатацию дороги появляются в «онлайне» очень оперативно, если речь, конечно, не идет о какой-либо глубинке.
К слову, жители и гости столицы могут поинтересоваться о режиме движения на той или иной улице на так называемом Портале открытых данных. На этой городской карте ответственные лица отмечают не только открытые и строящиеся дороги, но и те участки, где в настоящее время проводится ремонт.