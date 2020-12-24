3 простейших способа вытащить сломанный ключ из личинки автозамка

В жизни российского водителя было так много сложных эпизодов, проблем и разочарований, что мы, сами того не желая, научились выходить «сухими» из любых невзгод. Опыт, что накапливаетсяс годами, позволяет из подручных средств собрать практически любую «приспособу», а стандартному набору инструмента, что лежит на гаражной полке, порой позавидует автосервис. Но самое ценное, безусловно, это арсенал лайфхаков, которые бережно хранит память. Портал «АвтоВзгляд» пополнит «закрома» новыми идеями, готовыми почмочь, когда ключ обломился в замке.

Если хотя бы небольшой край обломка торчит, то поддеть его ножом или пассатижами труда не составит. Но что делать, если «открывашка» сломалась под самый корень? Тут уж без подсобных средств и народного совета никак не обойтись. Впрочем, разве это проблема для нашего брата? И не из таких бед выкручивались!

Есть три самых простых способа, позволяющие быстро эту невзгоду нивелировать и даже на работу не опоздать. Первый — это крючок из тонкой металлической проволоки, которая должна легко проходить в щели между пазом и обломком ключа. «Хвост» нужен длинный, чтобы сделать удобную ручку, а вот сам крючок — совсем крошечным, буквально три миллиметра. Такого, с позволения сказать, устройства будет достаточно, чтобы вытащить обломок.