3 простейших способа вытащить сломанный ключ из личинки автозамка

В жизни российского водителя было так много сложных эпизодов, проблем и разочарований, что мы, сами того не желая, научились выходить «сухими» из любых невзгод. Опыт, что накапливаетсяс годами, позволяет из подручных средств собрать практически любую «приспособу», а стандартному набору инструмента, что лежит на гаражной полке, порой позавидует автосервис. Но самое ценное, безусловно, это арсенал лайфхаков, которые бережно хранит память. Портал «АвтоВзгляд» пополнит «закрома» новыми идеями, готовыми почмочь, когда ключ обломился в замке.
Если хотя бы небольшой край обломка торчит, то поддеть его ножом или пассатижами труда не составит. Но что делать, если «открывашка» сломалась под самый корень? Тут уж без подсобных средств и народного совета никак не обойтись. Впрочем, разве это проблема для нашего брата? И не из таких бед выкручивались!
Есть три самых простых способа, позволяющие быстро эту невзгоду нивелировать и даже на работу не опоздать. Первый — это крючок из тонкой металлической проволоки, которая должна легко проходить в щели между пазом и обломком ключа. «Хвост» нужен длинный, чтобы сделать удобную ручку, а вот сам крючок — совсем крошечным, буквально три миллиметра. Такого, с позволения сказать, устройства будет достаточно, чтобы вытащить обломок.
Сгодится для этой цели и пилка от обычного ручного лобзика, которая уже оснащена зубьями. Такой зацеп нужно продеть в полость с той стороны, где у ключа есть нарезка, и плавно, убедившись в зацепе, миллиметр за миллиметров извлечь обломок. Ничего сложного — только терпение и аккуратность. Оба вышеперечисленных метода помогут лишь тогда, когда ключ сломался в «нейтральном» положении, в котором он должен легко вытаскиваться. Но что делать, если перед поломкой его удалось провернуть?
Тут поможет старый народный лайфхак с пищевой содой и суперклеем. Также потребуется шлицевая отвертка небольшого размера, чье «жало» подходит по размеру к «остатней» ключа. Тонкая прямая отвертка, проще говоря. Суперклей нужно выдавить из супертюбика на любую поверхность, которую не жалко будет после выкинуть, макнуть в полученную лужу отвертку и сразу же опустить в пищевую соду. Такой тандем схватывает намного крепче и намного быстрее, поэтому третьим движением нужно четко попасть в обломок ключа и крепко прижать импровизированную ручку точно к месту слома.
Уже через несколько секунд состав намертво склеится и позволит не только провенуть ключ, но и в некоторых случаях даже открыть замок. Впрочем, экспериментировать можно лишь при наличии времени, поэтому обломанное жало лучше вытащить, а отпираением заняться уже новым, не поврежденным ключом.