Когда ближний свет освещает дорогу лучше, чем дальний

При серьезном ухудшении видимости массовый водитель тупо включает всю что есть «иллюминацию», включая дальний головной свет. По принципу: чем больше — тем лучше. И зачастую получает «белый день» перед машиной, но в котором ничегошеньки не видно дальше пяти метров от капота в случае, когда видимость упала по вине густого тумана над дорогой или по-настоящему сильного снегопада.
Заметим, что речь идет не о рафинированных городских условиях, когда вокруг полно фонарей городского освещения, а о ситуации, когда мы едем за городом и иных источников света кроме автомобильных фар просто нет физически. В подобных условиях умение правильно пользоваться штатным светом может оказаться одним из ключевых. С сильным снегопадом или дождем все понятно: густо летящие капли воды или снежинки перекрывают водителю видимость и одно временно препятствуют свету фар освещать объекты впереди.
Туман — фактически те же частички воды, только настолько маленькие, что не падают прямо на землю, а парят над ней. Если поступить прямолинейно и ради улучшения видимости с водительского места просто врубить самый мощный автомобильный источник света, мы получим результат, совершенно противоположный ожидаемому.
Яркие лучи будут натыкаться на множественные частицы воды в воздухе и, соответственно, ярко от них отражаться, образуя белесую световую стену в непосредственной близости от авто. Водитель при этом может не заметить и грузовик, оказавшийся в 10 метрах от переднего бампера.
Поэтому в описанных условиях следует ехать исключительно с ближним светом фар. Во-первых, он менее ярок и не создает такую «стену», как дальний свет. А во-вторых, «ближний», как ему и положено, обычно направлен не высоко и вдаль, а нацелен на более близкий к машине участок дороги. Соответственно подсвечивается не столь высокую «стену», позволяя видеть немного над ней. В этом смысле удобнее всего пользоваться противотуманными фарами. Они обычно расположены близко к земле, светят исключительно над ее поверхностью, недалеко вперед и по сторонам — то, что надо для не быстрой езды в условиях, когда дальше 20—25 метров перед машиной плохо видно вообще что либо.
Поскольку «противотуманки», в силу своего расположения, быстро заляпываются грязью, при сильном тумане или снегопаде приходится пользоваться «ближним». В таких условиях он работает немного похуже противотуманных источников света и намного лучше штатного «дальнего».