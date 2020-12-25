Когда ближний свет освещает дорогу лучше, чем дальний

При серьезном ухудшении видимости массовый водитель тупо включает всю что есть «иллюминацию», включая дальний головной свет. По принципу: чем больше — тем лучше. И зачастую получает «белый день» перед машиной, но в котором ничегошеньки не видно дальше пяти метров от капота в случае, когда видимость упала по вине густого тумана над дорогой или по-настоящему сильного снегопада.

Заметим, что речь идет не о рафинированных городских условиях, когда вокруг полно фонарей городского освещения, а о ситуации, когда мы едем за городом и иных источников света кроме автомобильных фар просто нет физически. В подобных условиях умение правильно пользоваться штатным светом может оказаться одним из ключевых. С сильным снегопадом или дождем все понятно: густо летящие капли воды или снежинки перекрывают водителю видимость и одно временно препятствуют свету фар освещать объекты впереди.

Туман — фактически те же частички воды, только настолько маленькие, что не падают прямо на землю, а парят над ней. Если поступить прямолинейно и ради улучшения видимости с водительского места просто врубить самый мощный автомобильный источник света, мы получим результат, совершенно противоположный ожидаемому.