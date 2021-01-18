Что может свистеть под капотом, кроме ремня ГРМ

Начнем с того, то чаще всего свистят все-таки именно именно ремни. О причинах догадается каждый — они проскальзывают. При этом, сам ремень ГРМ издает такие звуки очень редко, ведь он зубчатый, а следовательно, вероятность его проскальзывания минимальна. Другое дело, если он износился или на него попадает масло. А если с ГРМ проблем нет, что тогда может свистеть?
Первое, на что надо обратить внимание, так это на ремень или ремни (в зависимости от конструкции мотора их может быть несколько) привода вспомогательных агрегатов. Причиной свиста может стать слабая натяжка или «усталость» ремня. Дело в том, что со временем этот расходник стареет и теряет эластичность и уже не способен достаточно плотно прилегать к шкивуЮ То есть начинает проскальзывать, даже если натянут, как положено. А если он еще и изношен, то свист появится обязательно.
Еще одна причина в том, что «приводной» может быть просто грязным. Чаще всего, это происходит из-за того, что у автомобиля нет хорошей защиты двигателя или полноразмерного пластикового пыльника. В этом случае вода и песок без труда попадают на ремень. А песок — это абразив. Он начинает подтачивать ремень, после чего свист и появляется.
Есть и куда более серьезные поломки, которые можно определить по звуку. Тут сложность в том, что «петь» подобные песни может все, что имеет подшипники. То есть натяжные и вспомогательные ролики, насос гидроусилителя руля, водяная помпа, генератор и компрессор кондиционера. Что конкретно беспокоит, понять бывает сложно.
Самый простой способ обнаружить люфт — качать вручную все шкивы и ролики. Такой прием помогает, если износ подшипников уже довольно большой. А иногда причина противного звука кроется в загустевшей смазке или ее отсутствии. Достаточно обновить смазку, как звук исчезает.
Досаждать водителя заунывными пенями может и диодный мост (или выпрямительный блок) генератора. А иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. Если она только прогорела, звук будет именно свистящим.