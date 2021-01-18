Что может свистеть под капотом, кроме ремня ГРМ

Начнем с того, то чаще всего свистят все-таки именно именно ремни. О причинах догадается каждый — они проскальзывают. При этом, сам ремень ГРМ издает такие звуки очень редко, ведь он зубчатый, а следовательно, вероятность его проскальзывания минимальна. Другое дело, если он износился или на него попадает масло. А если с ГРМ проблем нет, что тогда может свистеть?

Первое, на что надо обратить внимание, так это на ремень или ремни (в зависимости от конструкции мотора их может быть несколько) привода вспомогательных агрегатов. Причиной свиста может стать слабая натяжка или «усталость» ремня. Дело в том, что со временем этот расходник стареет и теряет эластичность и уже не способен достаточно плотно прилегать к шкивуЮ То есть начинает проскальзывать, даже если натянут, как положено. А если он еще и изношен, то свист появится обязательно.

Еще одна причина в том, что «приводной» может быть просто грязным. Чаще всего, это происходит из-за того, что у автомобиля нет хорошей защиты двигателя или полноразмерного пластикового пыльника. В этом случае вода и песок без труда попадают на ремень. А песок — это абразив. Он начинает подтачивать ремень, после чего свист и появляется.