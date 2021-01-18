Зачем на самом деле нужен резиновый коврик под аккумулятором

Как показывает практика, современный водитель стремится к мечте всех маркетологов автомобильного мира: его знания заканчиваются на отметке «куда залить топливо и омыватель». Какое нужно топливо и когда нужно задуматься о зимней омывайке — это уже «опытный». Впрочем, так было не всегда.

Еще тридцать лет назад каждый шофер вынужден был не только крепко разбираться в технике, но и уметь многое сделать своими руками. Про знание своего автомобиля на уровне «Отче наш» и говорить нечего. И тогда, в золотые для личных автомобилей годы, возникло повальное увлечение, переросшее в обязательную практику: под аккумуляторную батарею обязательно подкладывали резиновый коврик. Зачем «деды» это делали?

Ключевой задачей было, конечно, зафиксировать аккумулятор на месте, ведь его перемещения по площадке — дороги в те годы были намного хуже, чем сегодня. Резиновый коврик не давал батарейке свободно перемещаться по площадке, дополнительно ее фиксирую, а ведь крепления для АКБ исправны были не у всех. Порой именно резинка была единственным сдерживающим фактором.