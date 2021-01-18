Зачем на самом деле нужен резиновый коврик под аккумулятором

Как показывает практика, современный водитель стремится к мечте всех маркетологов автомобильного мира: его знания заканчиваются на отметке «куда залить топливо и омыватель». Какое нужно топливо и когда нужно задуматься о зимней омывайке — это уже «опытный». Впрочем, так было не всегда.
Еще тридцать лет назад каждый шофер вынужден был не только крепко разбираться в технике, но и уметь многое сделать своими руками. Про знание своего автомобиля на уровне «Отче наш» и говорить нечего. И тогда, в золотые для личных автомобилей годы, возникло повальное увлечение, переросшее в обязательную практику: под аккумуляторную батарею обязательно подкладывали резиновый коврик. Зачем «деды» это делали?
Ключевой задачей было, конечно, зафиксировать аккумулятор на месте, ведь его перемещения по площадке — дороги в те годы были намного хуже, чем сегодня. Резиновый коврик не давал батарейке свободно перемещаться по площадке, дополнительно ее фиксирую, а ведь крепления для АКБ исправны были не у всех. Порой именно резинка была единственным сдерживающим фактором.
Второй важной функцией коврика была защита. Во-первых, от перемещений по площадке, нещадно ее царапая, что приводило порой к весьма заметным повреждениям. Во-вторых, советские аккумуляторы немилосердно текли, а электролит исправно разъедал тонкую и слабую покраску подкапотного отсека. Особенно доставалось опять же площадке под батарею: она покрывалось обильной ржавчиной уже через два-три года. К слову, эта функция резинового коврика актуальна и сегодня: портал «АвтоВзгляд» недавно рассказывал о взрывах батарей, которые приводят к массовому выбросу электролита. Поддон в таком случае спасет аккумуляторную площадку.
Но есть и третье, не менее важное свойство резинового коврика — он диэлектрик, то есть не проводит электричество. Как показывает практика, машины, оснащенные специальной прокладкой между батареей и кузовом, реже бьются током. Более того, сама возможность возникновения искры в таком случае значительно ниже, а ведь «всполох молнии» под капотом может закончиться очень плачевно.
Таким нехитрым образом можно смело прийти к обоснованному выводу: коврик под аккумуляторной батареей — более, чем обоснованная опция, которой должен быть оснащен любой автомобиль. Резиновый поддон под аккумулятор в открытой продаже стоит сущие копейки — около 70 рублей.