5 скрытых опасностей на зимней дороге, о которых не стоит забывать

Сейчас даже на широких шоссе образовались снежные колеи. Причем довольно глубокие. Водители безбоязненно едут по ним, ведь под шинами — асфальт. Но мало кто знает, что в мягкой снежной каше, которую пропускают между колес, может скрываться крупная глыба льда или спрессованный до состояния камня кусок снега. О такой «нежданчик» можно оторвать пластиковую юбку переднего бампера, а то и обрести неприятности посерьезнее. Ведь сейчас у иных кроссоверов клиренс, как у легковушки, а защиты моторного отсека попросту нет — его прикрывает пластиковый пыльник. Поэтому крупная глыба льда может повредить не только картер двигателя или коробки передач, но и снести электромотор усилителя руля или жидкостный насос системы охлаждения.

Еще одна опасность — так называемые «пупыри». Они представляют из себя ледяные шишки средних и крупных размеров, которые очень плохо видны на дороге. Если встретить подобный сюрприз на скорости, то машину может бросить в сторону или даже развернуть, а так и до аварии недалеко.