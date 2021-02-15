5 скрытых опасностей на зимней дороге, о которых не стоит забывать

Сейчас даже на широких шоссе образовались снежные колеи. Причем довольно глубокие. Водители безбоязненно едут по ним, ведь под шинами — асфальт. Но мало кто знает, что в мягкой снежной каше, которую пропускают между колес, может скрываться крупная глыба льда или спрессованный до состояния камня кусок снега. О такой «нежданчик» можно оторвать пластиковую юбку переднего бампера, а то и обрести неприятности посерьезнее. Ведь сейчас у иных кроссоверов клиренс, как у легковушки, а защиты моторного отсека попросту нет — его прикрывает пластиковый пыльник. Поэтому крупная глыба льда может повредить не только картер двигателя или коробки передач, но и снести электромотор усилителя руля или жидкостный насос системы охлаждения.
Еще одна опасность — так называемые «пупыри». Они представляют из себя ледяные шишки средних и крупных размеров, которые очень плохо видны на дороге. Если встретить подобный сюрприз на скорости, то машину может бросить в сторону или даже развернуть, а так и до аварии недалеко.
Не будем забывать и про то, что из-за снега многие улицы для разъезда с встречным транспортом обязывают прижиматься к краю дороги. Это чревато еще одной неприятностью. Если в середине дорога чистая, а по краям лежит рыхлый снег, то, пропуская встречный автомобиль, водитель рискует застрять. Поскольку блокировки дифференциала у подавляющего большинства легковушек нет, получится ситуация, когда одним колесом машина станет шлифовать снежную кашу, и не факт, что обод, который на асфальте, сдвинется с места.
Еще ряд неприятностей поджидают автовладельцев на плохо чищенных от снега парковках. Например, при маневрах задним ходом, можно сорвать о твердый снег пластиковые зажимы патрубков топливной магистрали, и тогда под машиной окажется лужа бензина. А еще не надо упираться бамперами в сугробы, так как под ними могут быть железные столбики или высокие бордюры.