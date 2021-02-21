Чем опасны изношенные амортизаторы в современном автомобиле

Снег, за одну ночь организовавший полуметровые сугробы, редкое даже для северной страны дело. Краеведы и долгожители с трудом вспомнили дни, когда Москва такое видала в прошлый раз: пришли ко мнению, что в 1973 году. Половина жителей главного отечественного мегаполиса тогда не родилась, а другая — еще не стала москвичами.

Все вместе годами слушали, что внедорожники в городе не нужны, а полный привод — вообще рудимент, так что из дворов после снегопада смогли выехать единицы. Куда исчезли все дворники, а также сонмы столичной снегоуборочной техники — главная тайна 2021 года, смывшая из эфира социальных сетей всю политику. Надеяться в такой ситуации стоит только на себя и на лопату. Но больше все же на лопату.

Однако и на относительно чистых проспектах Москвы у множества автомобилей начались достаточно неожиданные приступы. Машина на ровном, казалось бы, месте теряла управление, отказывалась слушаться руля, истошно мигая многочисленными лампочками на приборной панели. В тандеме с уверенностью в электронике и подзабытыми уже навыками управления автомобилем по снегу — все же в прошлые годы столичные службы быстро справлялись с осадками — это становилось причиной аварий, и порой весьма жестких. Что же стало истинной их причиной?