Самые любопытные способы применения в авто пластиковых хомутов

Как и многие универсальные средства для решения всех на свете проблем, пластиковые хомуты пришли в наш быт со складов военного ведомства. В середине прошлого века Маурус Логан, который в то время работал над производством кабелей для подводных лодок и ВВС, запатентовал интересное изобретение: вместо нитей, пропитанных воском, которыми и вязали кабели в авиации и на флоте, он предложил пластиковую стяжку, что значительно ускорило и упростило работу. Уже через несколько лет этот прием «встал на службу» одного из самых узнаваемых брендов авиастроения — компании «Боинг».
Ну а где массовое производство, там и массовое применение! Эластичные стяжки быстро появились в магазинах и гаражах, став удобным средством не только для наведения порядка в проводке, но и для маркировки проводов. Фиксация провода, создание косы или пучка, крепления внутри короба или к несущей конструкции — все это делают сегодня с помощью гибких стяжек из нейлона. Со временем появились хомуты разной длины и ширины, ведь чем толще стяжка, тем большую нагрузку она может нести.
Продавать этот продукт, который изначально назывался Ty-Rap, решено было связками по несколько десятков штук, что мгновенно вызвало появления сонмы новых идей для применения. Естественно, что очень скоро стяжки для проводов перекочевали из строительства и промышленного производства в частные гаражи.
Аккуратно и крепко собрать подкапотную проводку, разметить сложную схему — это лишь вершина айсберга. С помощью пластиковых хомутов можно очень компактно и красиво хранить различные тросы и шланги, сделать временное, а порой и не очень, крепление или кронштейн, ведь нейлон не ржавеет и не гниет, а по прочности порой не уступает металлу. Стяжка позволяет очень быстро и просто сделать петлю, разорвать которую практически невозможно, поэтому достать даже тяжелый предмет из отверстия или подкапотного пространства с помощью них не составляет труда.
Но самое главное — хомут стоит копейки, поэтому именно им можно быстро делать временные крепления, которые потом не жалко просто обрезать. Обрыв штатного крепления глушителя, провисание тормозного шланга из-за поломки крепежа, фиксация различных защитных сеток или даже листов металла, ремонт поломанного бампера — это все делается именно с помощью пластиковых хомутов. Стяжка позволяет притянуть очень крепко, практически намертво, а при должном умении и сноровке, держится годами. Кстати, хомут ведь всегда можно удлинить, просто соединив его в несколько штук. Так наступила новая эра ремонта и тюнинга.