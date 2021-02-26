Самые любопытные способы применения в авто пластиковых хомутов

Как и многие универсальные средства для решения всех на свете проблем, пластиковые хомуты пришли в наш быт со складов военного ведомства. В середине прошлого века Маурус Логан, который в то время работал над производством кабелей для подводных лодок и ВВС, запатентовал интересное изобретение: вместо нитей, пропитанных воском, которыми и вязали кабели в авиации и на флоте, он предложил пластиковую стяжку, что значительно ускорило и упростило работу. Уже через несколько лет этот прием «встал на службу» одного из самых узнаваемых брендов авиастроения — компании «Боинг».

Ну а где массовое производство, там и массовое применение! Эластичные стяжки быстро появились в магазинах и гаражах, став удобным средством не только для наведения порядка в проводке, но и для маркировки проводов. Фиксация провода, создание косы или пучка, крепления внутри короба или к несущей конструкции — все это делают сегодня с помощью гибких стяжек из нейлона. Со временем появились хомуты разной длины и ширины, ведь чем толще стяжка, тем большую нагрузку она может нести.