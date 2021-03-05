3 причины, почему новая машина глохнет на ходу

Когда новый автомобиль глохнет на ходу, это повергает водителя в шок. Особенно неопытного. Ведь инцидент сулит не только дорогой ремонт, он еще и создает аварийную ситуацию. Разберемся, что же может стать причиной внезапной остановки.

Клапан EGR

Во многих автомобилях есть так называемый клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Он отправляет часть выхлопных газов из выпускного коллектора во впускной, тем самым снижая уровень вредных выбросов. Беда в том, что при заправке некачественным или грязным топливом, узел может моментально забиться сажей и «залипнуть». В этот момент, особенно при торможении, когда обороты мотора снижаются, двигатель глохнет. Чтобы подобного не повторялось, придется снимать клапан и чистить его от сажи.