3 причины, почему новая машина глохнет на ходу

Когда новый автомобиль глохнет на ходу, это повергает водителя в шок. Особенно неопытного. Ведь инцидент сулит не только дорогой ремонт, он еще и создает аварийную ситуацию. Разберемся, что же может стать причиной внезапной остановки.
Клапан EGR
Во многих автомобилях есть так называемый клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Он отправляет часть выхлопных газов из выпускного коллектора во впускной, тем самым снижая уровень вредных выбросов. Беда в том, что при заправке некачественным или грязным топливом, узел может моментально забиться сажей и «залипнуть». В этот момент, особенно при торможении, когда обороты мотора снижаются, двигатель глохнет. Чтобы подобного не повторялось, придется снимать клапан и чистить его от сажи.
Датчик дроссельной заслонки
Бывает и так, что после внезапной остановки действительно трудно найти причину того, почему мотор заглох. Как правило, осмотр начинают со свечей зажигания и катушек. Они оказываются в порядке. Далее смотрят на датчик холостого хода и даже меняют его. Это также не помогает решить проблему. В чем же причина? Она может быть в датчике дроссельной заслонки, в который проникла влага.
Прогорание клапанов
Это значит, что в цилиндре снижается компрессия из-за нарушения герметичности камеры сгорания. То есть разрушается тарелка или седла клапанов. Часто подобные неприятности происходят с любителями быстрой езды или с автовладельцами, которые выводят свои серийные машины на гоночный трек. Использование различных присадок для повышения октанового числа вызывает детонацию в двигателе и разрушение деталей.