Что делать, если ремонт по ОСАГО затягивается, а действие полиса заканчивается

Страхование гражданской ответственности стало обязательным для автовладельцев еще в далеком 2003-м. Вот уже почти 20 лет водители пролонгируют свои полисы, бьются за адекватные компенсации и судятся из-за некачественного ремонта. Казалось бы, все нюансы оформления аварий всем давно известны. Однако как показывает практика, вопросов, связанных с ОСАГО, у граждан до сих пор много.
Вот, например, один из них: что делать, если действие полиса виновника заканчивается, а направление на ремонт страховая компания все никак выдать не может. Или — если направление агенты прислали, а вот сервис восстанавливать автомобиль не торопится. Или — если машина «зависла» на подъемнике из-за отсутствия запчастей. В общем, варианты могут быть разные, но «корень» проблемы всегда один — «автогражданка» вот-вот превратится в тыкву.
Здесь важно помнить, что срок действия полиса ОСАГО принципиален только лишь в момент наступления страхового случая. Иначе говоря, «автогражданка» должна быть «рабочей» в тот день, который будет указан в документах — постановлении об административном правонарушении, выписанном сотрудником ГИБДД, и заявлении в страховую компанию, составленным потерпевшим.
Если «страховка» виновника на момент аварии действует, что подтверждается электронной базой РСА, никаких проблем с компенсацией у пострадавшей стороны возникнуть не должно. В том же случае, когда полиса у зачинщика нет, добиться возмещения от страховой компании не получится. Тут вариант один — обращаться в суд, взыскивая средства за восстановление автомобиля у «аварийщика».
К слову, пару лет назад решить проблему с отсутствием ОСАГО у виновника помогали мошенники. Они за некоторую сумму денег оформляли «автогражданки» сразу после ДТП задним числом. Изобретательные агенты рисковали своей репутацией, а их клиенты свободой, ведь это — преступление, подпадающее под ст. 159.5 Уголовного кодекса. В наши дни такие махинации невозможны: электронная база не пропускает полисы, оформленные вчера.
Вообще «автогражданка», оформленная в традиционном, бумажном виде, как правило вступает в силу на следующий день. Если же речь идет об электронном полисе, то нужно закладывать трое суток. Задержка в 72 часа необходима для исключения мошенничества со стороны недобросовестных страхователей. Этот срок установлен указанием Банка России от 14.11.2016 № 4190.
С действием «автогражданки» разобрались, а что же делать с затянувшимся ремонтом? Напомним, что в соответствии со ст. 12 ФЗ «Об ОСАГО» от 25.04.2002 N 40-ФЗ, страховая компания обязана организовать восстановление автомобиля в тридцатидневный срок. Прошло уже больше месяца, а вы до сих пор ездите на поврежденной машине? Пора писать первую жалобу.
— Если автомобиль находится на ремонте 31 день и более, необходимо направить письменную претензию в адрес страховой организации, в которой вы установите новый срок ремонта. Также у вас есть право требовать уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы страхового возмещения за каждый день просрочки или 1%, если ремонт был заменен на денежную форму компенсации, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» Артем Усов, специалист юридической компании «Хелп Консалтинг».