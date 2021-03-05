Что делать, если ремонт по ОСАГО затягивается, а действие полиса заканчивается

Страхование гражданской ответственности стало обязательным для автовладельцев еще в далеком 2003-м. Вот уже почти 20 лет водители пролонгируют свои полисы, бьются за адекватные компенсации и судятся из-за некачественного ремонта. Казалось бы, все нюансы оформления аварий всем давно известны. Однако как показывает практика, вопросов, связанных с ОСАГО, у граждан до сих пор много.

Вот, например, один из них: что делать, если действие полиса виновника заканчивается, а направление на ремонт страховая компания все никак выдать не может. Или — если направление агенты прислали, а вот сервис восстанавливать автомобиль не торопится. Или — если машина «зависла» на подъемнике из-за отсутствия запчастей. В общем, варианты могут быть разные, но «корень» проблемы всегда один — «автогражданка» вот-вот превратится в тыкву.