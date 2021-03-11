Почему постоянно держать ногу на педали сцепления крайне опасно

В своей боязни сделать что-то не так, начинающие водители, как правило, и совершают ошибки. Но порой в этом не их вина. Например, некоторые инструктора автошкол для того, чтобы ученик гарантированно сдал экзамен, помимо полезных навыков учат откровенной ерунде — держать ногу на педали сцепления и, случись чего, тут же выжимать ее.
Да, при движении на малых оборотах игра со сцеплением позволяет двигателю не заглохнуть и двигаться на максимально низкой скорости, а значит экзамен не будет провален. Однако подобная манера управления транспортным средством далеко не безопасна.
Сцепление в автомобиле с механической коробкой переключения передач — жизненная необходимость. С помощью этого узла крутящий момент от двигателя передается в трансмиссию. И без него разъединить коробку с двигателем для того, чтобы сменить передачу или включить нейтраль без последствий сиюминутных или отложенных, увы, не получится. Но это совершенно не означает, что педаль сцепления нужно жать по поводу и без. Да и постоянно держать ногу над ней, думая, что в опасной ситуации со сцеплением быстрее получится затормозить, тоже не нужно.
Возьмем для примера одну из частых ошибок новичков: играя со сцеплением, как учили в автошколе, для поддержания малой скорости, они не до конца выжимают педаль, а лишь слегка притапливают ее. В результате диски сцепления размыкаются не полностью, что вызывает их трение.
Машина, конечно же, едет медленнее и не глохнет, но из-за выделяемого в процессе частичного соприкосновения дисков тепла их износ стремительно увеличивается. Более красноречиво расскажет о неправильной эксплуатации узла неприятный запах, который начнет проникать в салон — так «горит» сцепление. Ситуация усугубляется, когда новички начинают пользоваться сцеплением вообще в любой непонятной ситуации.
Например, в пробках они предпочитают не ставить коробку передач в нейтраль, а стоят с выжатым сцеплением, не задумываясь о том, что это так же снижает его ресурс. Или нажимают педаль всякий раз, когда нужно притормозить, двигаясь на высоких скоростях, не зная о том, что этого делать не нужно — двигатель не заглохнет. Еще хуже, если они и вовсе подвисают на «сцепухе», проходя повороты или попросту подготавливая машину к возможному торможению, задолго до его начала.
Сложно сказать, говорили им в автошколах или нет о том, что в обоих этих случаях связь колес с двигателем разрывается полностью. И случись что, они потратят драгоценные секунды на то, чтобы разобраться, когда и какую педаль жать, вместо того, чтобы попросту добавить газу и уйти от столкновения или вывести переднеприводный автомобиль из заноса.
Но факт остается фактом — в результате неправильных действий со сцеплением, любители жать левую педаль по делу и без улетают с трассы. И хорошо, если просто в кювет и без последствий для своего здоровья и жизни других участников движения.
В общем, если «навык» постоянно топтать педаль сцепления остался у вас со времен автошколы, в срочном порядке необходимо переучиваться. Во-первых, не держите левую ногу в висячем положении, создавая лишнее напряжение в теле. Ставьте ее на площадку для отдыха.
А во-вторых, если при движении малым ходом кратковременное полное нажатие педали сцепления с одновременным нажатием педали тормоза допускается, то на скорости педаль сцепления вам понадобиться только лишь для того, чтобы сменить передачу, повысив ее или понизив для обгона. Проходить на выжатом сцеплении повороты и маневрировать в потоке категорически не рекомендуем.