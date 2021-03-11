Почему постоянно держать ногу на педали сцепления крайне опасно

В своей боязни сделать что-то не так, начинающие водители, как правило, и совершают ошибки. Но порой в этом не их вина. Например, некоторые инструктора автошкол для того, чтобы ученик гарантированно сдал экзамен, помимо полезных навыков учат откровенной ерунде — держать ногу на педали сцепления и, случись чего, тут же выжимать ее.

Да, при движении на малых оборотах игра со сцеплением позволяет двигателю не заглохнуть и двигаться на максимально низкой скорости, а значит экзамен не будет провален. Однако подобная манера управления транспортным средством далеко не безопасна.

Сцепление в автомобиле с механической коробкой переключения передач — жизненная необходимость. С помощью этого узла крутящий момент от двигателя передается в трансмиссию. И без него разъединить коробку с двигателем для того, чтобы сменить передачу или включить нейтраль без последствий сиюминутных или отложенных, увы, не получится. Но это совершенно не означает, что педаль сцепления нужно жать по поводу и без. Да и постоянно держать ногу над ней, думая, что в опасной ситуации со сцеплением быстрее получится затормозить, тоже не нужно.

Возьмем для примера одну из частых ошибок новичков: играя со сцеплением, как учили в автошколе, для поддержания малой скорости, они не до конца выжимают педаль, а лишь слегка притапливают ее. В результате диски сцепления размыкаются не полностью, что вызывает их трение.