Кто и зачем хочет заставить российские автозаводы следить за водителями

Фото pikabu.ru
Ив Каракатзанис, генеральный директор АВТОВАЗа, не находит себе места. По нервам бьет неосведомленность. Все Lada едут неизвестно куда, непонятно где и неясно как. На ГАЗе мечется Зигфрид Вольф, председатель совета директоров. Все выпущенные с 1991 года «Газели» разбрелись по миру без учета и контроля. Гендир УАЗа Адиль Ширинов ежесекундно простаивает перед картой, осознавая масштаб беды — он не знает, как себя чувствуют УАЗы по всему миру. Руководитель КамАЗа Сергей Когогин в бессонном режиме проводит совещание с единственным вопросом повестки: как там мои большегрузы? И теперь все они, по видимости, с нетерпением ждут реализации проекта НТП «Автодата», чтобы с облегчением выдохнуть и спать спокойно…

Все годы советской власти и перестроечного капитализма важнейшей особенностью отечественного автопрома было умение вытереть ноги о клиента, обозначив его фекальную роль в пищевой цепочке. Целью существования автозаводов был сбыт, отмеченный девизом: «С глаз долой, из сердца вон». В маркетинговой стратегии это называется немного иначе — «кто последний, тот дурак». Ведь если терпила не накопил на иномарку, пусть мучается на русском автомобиле. Это его вина. Это его судьба.

Идея обратной связи с клиентом сдетонировала внезапно. Зато сразу у всех. Очнувшись утром в своих часовых поясах, руководители автозаводов России единовременно осознали необходимость ежеминутного контроля за каждым выпущенным автомобилем. И с недоверием к спонтанному озарению все синхронно ощутили потребность собрать данные воедино на навигационно-телеметрической платформе «Автодата» (подробнее об этой инициативе можно прочесть здесь).

И не сговариваясь испытали порыв альтруизма, решив распахнуть телеметрию для всех желающих, заранее отказавшись от закрытого накопления знаний по своим выпущенным автомобилям. Вдруг Ив Каракатзанис не уснет без информации про КамАЗы, а Адиль Ширинов потеряет аппетит, если не прочитает перед ужином сводку по «Газелям».

Фото itluxembourg.lu

Если подавить сопротивление критиков, переписать Уголовный кодекс, отменить Конституцию, избавиться от международных соглашений, провозгласить личные данные государственной собственностью и найти в закромах деньги на проект «Автодата», то совсем скоро каждый директор автомобильного завода страны осуществит мечту и станет получать ежеминутно достоверные данные о том, куда, с какой скоростью, в какой точке географии, с какой нагрузкой и остатком топлива в баке едут близкие сердцу машины с любимыми водителями за рулем.

Помимо этого директора будут каждые полчаса получать важнейшие данные о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок, а так же признаках усталости водителя.

«Автодата» готова автозаводам помочь, все организовать, обобщить и пустить в дело. Зачем? Например, телеметрия подскажет, при какой уличной температуре водитель пытается запустить двигатель. Если зимой при −21, значит он нарушает ГОСТ № 54120−2010 и любые претензии будут безосновательны. А если автомобили никуда не поехали, телеметрия покажет, как и где они припаркованы.

Фото cittic.ru

Учитывая способность ГЛОНАСС ошибаться на 25 метров, штраф за парковку на газоне можно будет выписать в автоматическом режиме всей стране. А данные про износ колодок помогут направить по точным координатам инспектора ДПС, который запретит эксплуатацию в связи с неисправностью, и эвакуатор, который отвезет машину на штрафстоянку.

Информация о направлении движения любого автомобиля страны обрадует Управление «Э», заранее подсказав, на какое запрещенное или разрешенное мероприятие следует водитель. Обо всем этом и мечтают сплоченные директора автозаводов, восхищенные расторопностью и широтой НТП «Автодата».

производители, производство, автозаводы, технология
18 марта 2021
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