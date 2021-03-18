Кто и зачем хочет заставить российские автозаводы следить за водителями

Все годы советской власти и перестроечного капитализма важнейшей особенностью отечественного автопрома было умение вытереть ноги о клиента, обозначив его фекальную роль в пищевой цепочке. Целью существования автозаводов был сбыт, отмеченный девизом: «С глаз долой, из сердца вон». В маркетинговой стратегии это называется немного иначе — «кто последний, тот дурак». Ведь если терпила не накопил на иномарку, пусть мучается на русском автомобиле. Это его вина. Это его судьба.
Идея обратной связи с клиентом сдетонировала внезапно. Зато сразу у всех. Очнувшись утром в своих часовых поясах, руководители автозаводов России единовременно осознали необходимость ежеминутного контроля за каждым выпущенным автомобилем. И с недоверием к спонтанному озарению все синхронно ощутили потребность собрать данные воедино на навигационно-телеметрической платформе «Автодата» (подробнее об этой инициативе можно прочесть здесь).
И не сговариваясь испытали порыв альтруизма, решив распахнуть телеметрию для всех желающих, заранее отказавшись от закрытого накопления знаний по своим выпущенным автомобилям. Вдруг Ив Каракатзанис не уснет без информации про КамАЗы, а Адиль Ширинов потеряет аппетит, если не прочитает перед ужином сводку по «Газелям».
Если подавить сопротивление критиков, переписать Уголовный кодекс, отменить Конституцию, избавиться от международных соглашений, провозгласить личные данные государственной собственностью и найти в закромах деньги на проект «Автодата», то совсем скоро каждый директор автомобильного завода страны осуществит мечту и станет получать ежеминутно достоверные данные о том, куда, с какой скоростью, в какой точке географии, с какой нагрузкой и остатком топлива в баке едут близкие сердцу машины с любимыми водителями за рулем.
Помимо этого директора будут каждые полчаса получать важнейшие данные о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, износе тормозных колодок, а так же признаках усталости водителя.
«Автодата» готова автозаводам помочь, все организовать, обобщить и пустить в дело. Зачем? Например, телеметрия подскажет, при какой уличной температуре водитель пытается запустить двигатель. Если зимой при −21, значит он нарушает ГОСТ № 54120−2010 и любые претензии будут безосновательны. А если автомобили никуда не поехали, телеметрия покажет, как и где они припаркованы.
Учитывая способность ГЛОНАСС ошибаться на 25 метров, штраф за парковку на газоне можно будет выписать в автоматическом режиме всей стране. А данные про износ колодок помогут направить по точным координатам инспектора ДПС, который запретит эксплуатацию в связи с неисправностью, и эвакуатор, который отвезет машину на штрафстоянку.
Информация о направлении движения любого автомобиля страны обрадует Управление «Э», заранее подсказав, на какое запрещенное или разрешенное мероприятие следует водитель. Обо всем этом и мечтают сплоченные директора автозаводов, восхищенные расторопностью и широтой НТП «Автодата».