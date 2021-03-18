Кто и зачем хочет заставить российские автозаводы следить за водителями

Все годы советской власти и перестроечного капитализма важнейшей особенностью отечественного автопрома было умение вытереть ноги о клиента, обозначив его фекальную роль в пищевой цепочке. Целью существования автозаводов был сбыт, отмеченный девизом: «С глаз долой, из сердца вон». В маркетинговой стратегии это называется немного иначе — «кто последний, тот дурак». Ведь если терпила не накопил на иномарку, пусть мучается на русском автомобиле. Это его вина. Это его судьба.

Идея обратной связи с клиентом сдетонировала внезапно. Зато сразу у всех. Очнувшись утром в своих часовых поясах, руководители автозаводов России единовременно осознали необходимость ежеминутного контроля за каждым выпущенным автомобилем. И с недоверием к спонтанному озарению все синхронно ощутили потребность собрать данные воедино на навигационно-телеметрической платформе «Автодата» (подробнее об этой инициативе можно прочесть здесь).

И не сговариваясь испытали порыв альтруизма, решив распахнуть телеметрию для всех желающих, заранее отказавшись от закрытого накопления знаний по своим выпущенным автомобилям. Вдруг Ив Каракатзанис не уснет без информации про КамАЗы, а Адиль Ширинов потеряет аппетит, если не прочитает перед ужином сводку по «Газелям».