Что делать, если машина не отмывается после зимы даже на автомойке

Помыть автомобиль после зимы для любого владельца — дело святое. Как минимум, можно вспомнить, как выглядела его краска, когда холода только начинались. Однако за зиму кузов покрывается не только смываемой грязью, но и абсолютно несмываемым рядовыми средствами жирной субстанцией. Не помогает ни мойка, ни губки. И даже если сальный налет где-то отступает, издалека краска автомобиля не выглядит однородной. А в местах соединения элементов кузов, на шильдиках и буквах, обозначающих название марки и модели, и вовсе отсвечивают желтые пятна.

Данная проблема особенно знакома владельцам автомобилей, выкрашенных в светлые цвета. И разумеется, ситуация с белым выглядит плачевнее всего. Жир настолько плотно въедается в краску, что, кажется, с этим уже ничего не поделать. Попробуйте, например, оттереть его с колесных дисков, где он так же накапливается в виде желтого налета. Так как же очистить машину, придав ей первоначальную красоту и блеск?

Сперва, давайте ответим на вопросы: что делают домохозяйки, если сковорода или противень обильно покрыты жиром? А что используют в автосервисах, когда необходимо подготовить поверхность кузова к покраске? Верно, и хранительницы домашнего очага, и сервисмены используют жирорастворяющие средства. В нашем случае на роль такого жидкого спасителя подойдет «Обезжиреватель», который можно приобрести в любом хозяйственном или автомагазине. Можно, конечно же, обезжиривать и жидкостью для удаления битумных пятен, но цена на нее существенно выше. А уайт-спирит не всем нравится.