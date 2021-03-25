Что делать, если машина не отмывается после зимы даже на автомойке

Помыть автомобиль после зимы для любого владельца — дело святое. Как минимум, можно вспомнить, как выглядела его краска, когда холода только начинались. Однако за зиму кузов покрывается не только смываемой грязью, но и абсолютно несмываемым рядовыми средствами жирной субстанцией. Не помогает ни мойка, ни губки. И даже если сальный налет где-то отступает, издалека краска автомобиля не выглядит однородной. А в местах соединения элементов кузов, на шильдиках и буквах, обозначающих название марки и модели, и вовсе отсвечивают желтые пятна.
Данная проблема особенно знакома владельцам автомобилей, выкрашенных в светлые цвета. И разумеется, ситуация с белым выглядит плачевнее всего. Жир настолько плотно въедается в краску, что, кажется, с этим уже ничего не поделать. Попробуйте, например, оттереть его с колесных дисков, где он так же накапливается в виде желтого налета. Так как же очистить машину, придав ей первоначальную красоту и блеск?
Сперва, давайте ответим на вопросы: что делают домохозяйки, если сковорода или противень обильно покрыты жиром? А что используют в автосервисах, когда необходимо подготовить поверхность кузова к покраске? Верно, и хранительницы домашнего очага, и сервисмены используют жирорастворяющие средства. В нашем случае на роль такого жидкого спасителя подойдет «Обезжиреватель», который можно приобрести в любом хозяйственном или автомагазине. Можно, конечно же, обезжиривать и жидкостью для удаления битумных пятен, но цена на нее существенно выше. А уайт-спирит не всем нравится.
Далее, на заранее помытый автомобиль в проблемные места наносим наше средство, даем ему поработать секунд 5—10, и смываем либо хлопчатобумажной тряпкой, либо, если сало скопилось в труднодоступных местах, снова моем под давлением.
То же самое проделываем и с колесными дисками. Впрочем, на них желтый налет скапливается особенный, и с первого раза его не взять. А потому некоторые автомобилисты рекомендуют прибегнуть к тяжелой артиллерии — шуманиту. Разумеется, перед работой со столь сильной химией необходимо соблюсти технику безопасности. Для этого нужно надежно защитить глаза и дыхательные пути, а также надеть перчатки. Чтобы жир отходил быстрее можно использовать старую зубную щетку. С помощью нее удобно не только равномерно распределять химию по обрабатываемой поверхности, но и вычищать грязь из труднодоступных мест.
После того, как процедура очистки закончена, отходим, и наслаждаемся результатом. Для достижения большего эффекта рекомендуется отполировать кузов и нанести защитную химию. Однако если средства позволяют, то лучше всего обратиться в специализированные детейлинг-мастерские, чьи специалисты приведут кузов вашего автомобиля в полный порядок.