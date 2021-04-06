Почему новая коробка передач вдруг стала выть

Казалось бы, шуметь коробка передач не должна в принципе. Ведь машина новая и износа деталей трансмиссии пока нет. Тем не менее, посторонние звуки, которые слышат водители сразу после покупки нового автомобиля, считаются для некоторых марок чуть ли не нормой.
Самой безобидной причиной воя может быть слишком густое масло, которое залито в трансмиссию. Тогда, особенно после морозной ночи, в «коробке» часто слышен вой. Убирается он легко. Нужно просто слить «жижу» и залить масло с меньшей вязкостью.
Если выть начала автоматическая трансмиссия, то причина может быть в бракованном гидротрансформаторе. Этот узел еще называют «бубликом» из-за его формы. Гидротрансформатор гудит при переключении передач и при движении на малой скорости.
Появление звука — повод наведаться к дилеру. А если вместе со звуком вы почувствуете горелый запах, а при трогании с места появится пробуксовка, то к продавцу смело можно предъявлять претензии. Это — гарантийный случай и за ремонт денег с владельца не возьмут.
Но есть и модели, КП которых воют постоянно. Бывалые шофера даже к нему привыкли. Скажем, такая «музыка» знакома обладателям переднеприводных автомобилей LADA. Вой в коробках тольяттинских машин появился после того, как завод стал устанавливать механическую коробку передач с тросовым приводом. Четкость переключений повысилась, но появился и побочный эффект в виде посторонней «музыки».
Причина банальна: поставщики комплектующих не могут обеспечить должного качества обработки шестерен и главной пары. При вращении шестерен шероховатости в точках соприкосновения и вызывают характерный вой, который меняет тональность в зависимости от выбранной передачи.
Услышав о подобной проблеме, дилеры на гарантийные замены идут крайне редко, потому как это конструктивная особенность трансмиссии, а не неисправность. Так что лекарство одно — сделать музыку громче и помнить, что если звук есть, значит трансмиссия работает, а это не может не радовать.