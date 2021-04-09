Всегда ли нужно менять зимние шины на летние

Кое-кто из читающих сейчас этот текст наверняка вспомнит, что еще совсем недавно заголовки автомобильных СМИ пестрели упоминаниями о введении в России запрета на эксплуатацию зимней резины летом. Да, существует пункт 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Он утверждает, что «запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период — в течение июня, июля и августа». То есть, касается только машин с шипованой резиной. Не нешипованых, фрикционных, колесах летом можно кататься сколько заблагорассудится даже с точки зрения закона.

А на деле и «на шипах» в летнюю жару можно, не опасаясь никаких наказаний, перемещаться абсолютно по всем дорогам. Просто потому, что в ПДД никакого запрета на подобную езду не прописано. Соответственно, и в КоАП не предусмотрен штраф «за шипы летом».

Разобравшись с законами, переходим к практике. Считается, что зимняя резина летом хуже держит машину на траектории, увеличивает тормозной путь, быстро изнашивается и так далее. Собственно, из-за всего этого автовладельцы и меняют по весне зимние колеса на летние. Но далеко не все. Те автомобилисты, кто часто сидит за рулем, наверняка вспомнят, что даже в самый разгар лета совсем не редкость услышать на дороге характерное цоканье шипованой резины по асфальту от проезжающей мимо легковушки.