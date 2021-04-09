Всегда ли нужно менять зимние шины на летние

Кое-кто из читающих сейчас этот текст наверняка вспомнит, что еще совсем недавно заголовки автомобильных СМИ пестрели упоминаниями о введении в России запрета на эксплуатацию зимней резины летом. Да, существует пункт 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
Он утверждает, что «запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период — в течение июня, июля и августа». То есть, касается только машин с шипованой резиной. Не нешипованых, фрикционных, колесах летом можно кататься сколько заблагорассудится даже с точки зрения закона.
А на деле и «на шипах» в летнюю жару можно, не опасаясь никаких наказаний, перемещаться абсолютно по всем дорогам. Просто потому, что в ПДД никакого запрета на подобную езду не прописано. Соответственно, и в КоАП не предусмотрен штраф «за шипы летом».
Разобравшись с законами, переходим к практике. Считается, что зимняя резина летом хуже держит машину на траектории, увеличивает тормозной путь, быстро изнашивается и так далее. Собственно, из-за всего этого автовладельцы и меняют по весне зимние колеса на летние. Но далеко не все. Те автомобилисты, кто часто сидит за рулем, наверняка вспомнят, что даже в самый разгар лета совсем не редкость услышать на дороге характерное цоканье шипованой резины по асфальту от проезжающей мимо легковушки.
То есть принцип «летом на зиме» достаточно распространен в широких автомобильных массах. Это явление имеет несколько объяснений. Прежде всего, сразу же приходит на ум тезис о невысоких доходах автовладельца. Мол, не нашел денег на летнюю резину и вынужден даже по теплу перемещаться на зимней. Но оно не единственное.
Довольно часто водитель понимает весной, что зимние колеса его машины уже не смогут отработать до конца весь следующий холодный сезон. Все равно придется скоро покупать новые. И ради экономии ресурса имеющегося у него комплекта летних покрышек, он просто «добивает» старую зимнюю резину летом. Существует и иная категория ездоков по жаре на летних шинах. Это, назовем их условно, «полуподснежники».
Такие автовладельцы вообще мало ездят на своих авто. Например, всего несколько раз за лето проделывая путь до дачи и обратно, да изредка выезжая в супермаркет. Поэтому повышенный износ на жаре мягкой «зимней» резиновой смеси они практически не замечают. Зато ценят внедорожные свойства зубастой зимней покрышки, помогающей легко добраться от асфальтрованного шоссе до родного огорода по отвратительной грунтовке. Не лишенный логики подход. К тому же позволяет экономить приличные суммы, которые их коллеги по два раза в год тратят на оплату шиномонтажа и сезонное хранение покрышек.