Как самостоятельно и быстро вернуть прежний блеск колесным болтам

Сразу отметим, что если вы перфекционист, и любите, чтобы в вашем автомобиле все было идеально, за ним необходимо следить. Бронировать пленкой, покрывать защищающими составами элементы декора, которые чаще всего подвержены износу в результате внешнего воздействия, мыть в конце концов. Однако, реальность, порой, совершенно иная. Нет времени, очереди на мойках, как на зло задерживают зарплату или же владелец авто сам по себе любит откладывать все на потом. И результат столь халатного отношения к автомобилю не заставит себя долго ждать — его красота начинает стремительно увядать.

На хроме высыпает серый налет и появляются темные точки, а колесные диски вдобавок покрываются толстым слоем желтого, плохо смываемого жира. Если не предпринимать никаких действий, сыпь и коррозия вызывают отшелушивание блестящего слоя с кузовных элементов декора. И кроме, как дорогостоящей их заменой это уже не вылечить.

Тоже самое происходит и с колесными болтами. Полбеды, когда они матовые. Но если автомобиль дорогой, и на него установлены красивые хромированные диски, то и болты к ним подойдут только с зеркальным напылением. А поскольку колеса одни из первых, кто встречает грязь, мелкие песчинки, камни, и, конечно же, реагенты, то и износ у болтов происходит гораздо быстрее, чем у кузовных деталей. Впрочем, если случай не запущенный, покрытый несмываемым даже на мойках налетом, то крепеж можно почистить в домашних условиях и за весьма скромную сумму.