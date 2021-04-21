Как самостоятельно и быстро вернуть прежний блеск колесным болтам

Сразу отметим, что если вы перфекционист, и любите, чтобы в вашем автомобиле все было идеально, за ним необходимо следить. Бронировать пленкой, покрывать защищающими составами элементы декора, которые чаще всего подвержены износу в результате внешнего воздействия, мыть в конце концов. Однако, реальность, порой, совершенно иная. Нет времени, очереди на мойках, как на зло задерживают зарплату или же владелец авто сам по себе любит откладывать все на потом. И результат столь халатного отношения к автомобилю не заставит себя долго ждать — его красота начинает стремительно увядать.
На хроме высыпает серый налет и появляются темные точки, а колесные диски вдобавок покрываются толстым слоем желтого, плохо смываемого жира. Если не предпринимать никаких действий, сыпь и коррозия вызывают отшелушивание блестящего слоя с кузовных элементов декора. И кроме, как дорогостоящей их заменой это уже не вылечить.
Тоже самое происходит и с колесными болтами. Полбеды, когда они матовые. Но если автомобиль дорогой, и на него установлены красивые хромированные диски, то и болты к ним подойдут только с зеркальным напылением. А поскольку колеса одни из первых, кто встречает грязь, мелкие песчинки, камни, и, конечно же, реагенты, то и износ у болтов происходит гораздо быстрее, чем у кузовных деталей. Впрочем, если случай не запущенный, покрытый несмываемым даже на мойках налетом, то крепеж можно почистить в домашних условиях и за весьма скромную сумму.
Если заметили, что колесные болты, в которых вы должны отражаться, вдруг потемнели, и покрылись жучками, не спешите расстраиваться. Еще не все потеряно. Замена подобного крепежа обойдется в весьма солидную сумму. Цена за один болт может достигать от пятисот рублей и выше. А попробовать вернуть им прежнюю красоту займет полчаса времени и сущие копейки.
Для того, чтобы отмыть колесный крепеж вам понадобятся: старая, но целая кастрюля, литр воды и граммов двадцать лимонной кислоты. Воду и кислоту необходимо смешать. В получившийся состав складываем болты. И все это ставим на плиту.
Опытные водители говорят, что процесс очищения проходит более эффективно, если этот «суп» не доводить до кипения, а томить при 60—70 градусах в течении тридцати минут. По истечении указанного времени болты остается лишь достать и протереть чистой тряпкой. Следы коррозии, окисел и налет исчезнут, и крепеж снова заблестит. Чтобы закрепить результат, после установки болты необходимо покрыть лаком.
Впрочем, на наш взгляд намного проще все же не доводить хром на деталях декора до состояния, когда ему потребуется восстановление. В конце концов, большие очаги коррозии все равно останутся заметными. А потому гораздо эффективнее будет обрабатывать их специальными сохраняющими составами.