Почему машины начинают ржаветь после обработки антикором

В представлении большинства автомобилистов, кто ни разу лично не сталкивался с технологией антикорозийной обработки автомобиля, она представляется довольно просто: загнал машину на подъемник, да залил днище антикором — делов-то! На самом деле все не так просто.

Сначала кузов автомобиля тщательно моют специальной химией и струей воды под давлением, затем сушат и только потом наносят антикоррозийное покрытие на днище и во внутренние полости кузова, дверей и рамы (если речь о рамном авто). Состав антикора может быть разным как с точки зрения содержащихся в нем веществ, так и по консистенции.

Так вот, если окажется, что машину обрабатывают антикоррозийным материалом, не убедившись, что она везде просохла, или где-то осталась грязь, то вполне вероятно впоследствии возникновение очагов ржавчины. Она появится в тех местах, где антикор лег на каплю воды или непромытый участок. Там будет развиваться так называемая «подпленочная коррозия» — пока владелец машины пребывает в уверенности, что позаботился о защите кузова. Но даже когда все как следует вымыто и высушено подобные проблемы все равно вероятны.

Особенно в случае применения густых антикоррозийных составов. Про недостаточной текучести они не проникают во всей швы, щелочки и мельчайшие углубления в металле, а запечатывают их. Таким образом, опять таки, создаются условия для «подпленочного безобразия»