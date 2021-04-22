Почему машины начинают ржаветь после обработки антикором

В представлении большинства автомобилистов, кто ни разу лично не сталкивался с технологией антикорозийной обработки автомобиля, она представляется довольно просто: загнал машину на подъемник, да залил днище антикором — делов-то! На самом деле все не так просто.
Сначала кузов автомобиля тщательно моют специальной химией и струей воды под давлением, затем сушат и только потом наносят антикоррозийное покрытие на днище и во внутренние полости кузова, дверей и рамы (если речь о рамном авто). Состав антикора может быть разным как с точки зрения содержащихся в нем веществ, так и по консистенции.
Так вот, если окажется, что машину обрабатывают антикоррозийным материалом, не убедившись, что она везде просохла, или где-то осталась грязь, то вполне вероятно впоследствии возникновение очагов ржавчины. Она появится в тех местах, где антикор лег на каплю воды или непромытый участок. Там будет развиваться так называемая «подпленочная коррозия» — пока владелец машины пребывает в уверенности, что позаботился о защите кузова. Но даже когда все как следует вымыто и высушено подобные проблемы все равно вероятны.
Особенно в случае применения густых антикоррозийных составов. Про недостаточной текучести они не проникают во всей швы, щелочки и мельчайшие углубления в металле, а запечатывают их. Таким образом, опять таки, создаются условия для «подпленочного безобразия»
Или, например, избыточное — «от души» — использование не особо текучего материала иной раз запечатывает дренажные отверстия, предусмотренные для естественного стока попавшей в различные полости кузова воды. В итоге она там скапливается и делает свое ржавое дело, пока автовладелец ни о чем не подозревает.
Говоря о проблемах, которые порой несет для машины антикоррозийная обработка, нельзя не упомянуть еще о кое-каких нюансах. В частности, о том, что покрытие может попасть туда, куда не следует: на кислородный датчик в выхлопной системе, штоки амортизаторов подвески, резиновые пневмоэлементы, чехлы ШРУСов. Тот же лямбда-зонд должен иметь доступ к атмосфере. А когда обливают антикором тормозные шланги, их резиноподобный материал впитывает его, набухает и теряет прочность, что чревато обрывом и вытеканием «тормозухи».
На фоне этих по-настоящему опасных последствий антикоррозийной обработки, уже как-то несерьезно говорить о вони в салоне от горящих на выхлопных трубах капель защищающего от ржавчины состава. Тем не менее, неприятные запахи — практически неизбежное последствие процедуры защиты авто от коррозии.