Как самостоятельно восстановить салонный фильтр, чтобы не переплачивать дилеру

Салонный фильтр в автомобиле — вещь крайне необходимая. Он задерживает не только пух, листву, но и вредную для организма человека дорожную пыль, которая часто становится причиной разнообразных аллергических реакций. Как и у всех фильтрующих элементов у салонного фильтра так же есть свой срок службы, по истечению которого, его рекомендуется поменять. Часто делается это раз в год, во время прохождения очередного технического обслуживания.

Однако на деле менять его необходимо не по регламенту, а по ситуации и условий, где эксплуатируется автомобиль. Ведь забиваться он будет совершенно не одинаково, если один автомобиль будет ездить по асфальту, а другой по сельской местности с пыльными проселками. Исходя из вышесказанного замену фильтра нужно производить в зависимости от степени его загрязнения. И если условия эксплуатации суровые, то менять его придется часто, и даже не два раза в год. А это, в свою очередь, хоть и небольшая, но нагрузка на кошелек. Но можно ли его почистить самостоятельно, восстановив рабочие свойства фильтрующего элемента?

Его нужно в буквальном смысле постирать. И делается это следующим образом: сперва, необходимо извлечь фильтр. Затем, при помощи компрессора, продуть фильтр, убрав с него крупный мусор в виде пуха, остатков листьев и прочего загрязнения. После чего его можно дополнительно пропылесосить, таким образом почистив внешние поры.