Как легко и быстро вернуть прозрачность потускневшим фарам

Защитное стекло фар сделано из крепкого поликарбоната, либо акрила, и способно выдержать попадание камней и дорожного мусора практически любого калибра. При этом оно не трескается и даже сколы на его поверхности появляются не так часто, как, например, на капоте или переднем бампере. Впрочем, ничего необычного в этом нет. Такая крепость заложена в стеклах для того, чтобы водитель внезапно не ослеп в темное время суток. Да и ценник на блок современных фар может переваливать далеко за сто тысяч рублей, так что менять его после каждого попадания мало мальского камешка было бы накладно даже для тех, кто давно перестал считать деньги.
Однако с той работой, с которой не могут справиться крупные камни, легко справляются мелкие песчинки. В итоге после нескольких лет активной эксплуатации автомобиля, пластик мутнеет, а его способность беспрепятственно пропускать свет заметно ухудшается. Что же делать?
Если позволяют средства, то можно попросту поменять стекла или же, блок фар целиком. Однако цена подобного способа избавиться от дефектов на стеклах довольно высока. И потому многие решают проблему полировкой.
Процедура полировки довольно безобидная. Верхний слой крепкого лака, который поизносился за тысячи километров дорог легко зачищается, и фары снова сияют. Причем сделать это можно не в детейлинговом сервисе за дорого, а буквально на коленке, в домашних условиях и подручными средствами весьма бюджетно.
Первое, с чего нужно начать восстанавливать стекла фар — тщательная мойка. После того, как фары вымыты, необходимо заклеить пластик бампера и части кузова вокруг них малярной лентой, чтобы случайно не повредить краску. Затем, фары необходимо зачистить, как бы это страшно не звучало, наждачкой. Иными словами, необходимо сделать поверхность стекла матовой или по-другому сравнять все сколы и царапины по глубине. Для этого применяют влагостойкую наждачную бумагу с зерном, соответствующим износу фар — для слегка помутневших фар используют бумагу с зерном P1000, а после P2000. Глубокие дефекты устраняются P600.
Наждачка и стекло смачиваются водой, после чего начинается процесс полировки. Зачищать стекло рекомендуется не круговыми движениями, а вертикальными либо горизонтальными. Бумагу и фару необходимо увлажнять эпизодически.
Когда результат стал проявляться, и фары кажутся прозрачнее, можно приступать к полировке. Для этого используют полировальную пасту, шуруповерт или болгарку (желательно с регулировкой скорости вращения диска) и специальную насадку.
Паста наносится на фару, и распределяется по ней насадкой на шуруповерт с небольшой скорости вращения. По мере нанесения пасты, скорость увеличивают. Результат не заставит себя долго ждать — фара на глазах обретает былую прозрачность. Остатки пасты можно смыть водой. Затем, фару просушивают, и наносят на нее новый слой лака, который можно приобрести в любом автомагазине. На несколько лет про фары можно забыть. А чтобы продлить эффект от восстановления, можно нанести на них специальную пленку, защищающую не только от летящих из-под колес других автомобилей камней, но и от губительного для лакового покрытия ультрафиолетового излучения.