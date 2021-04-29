Как легко и быстро вернуть прозрачность потускневшим фарам

Защитное стекло фар сделано из крепкого поликарбоната, либо акрила, и способно выдержать попадание камней и дорожного мусора практически любого калибра. При этом оно не трескается и даже сколы на его поверхности появляются не так часто, как, например, на капоте или переднем бампере. Впрочем, ничего необычного в этом нет. Такая крепость заложена в стеклах для того, чтобы водитель внезапно не ослеп в темное время суток. Да и ценник на блок современных фар может переваливать далеко за сто тысяч рублей, так что менять его после каждого попадания мало мальского камешка было бы накладно даже для тех, кто давно перестал считать деньги.

Однако с той работой, с которой не могут справиться крупные камни, легко справляются мелкие песчинки. В итоге после нескольких лет активной эксплуатации автомобиля, пластик мутнеет, а его способность беспрепятственно пропускать свет заметно ухудшается. Что же делать?

Если позволяют средства, то можно попросту поменять стекла или же, блок фар целиком. Однако цена подобного способа избавиться от дефектов на стеклах довольно высока. И потому многие решают проблему полировкой.

Процедура полировки довольно безобидная. Верхний слой крепкого лака, который поизносился за тысячи километров дорог легко зачищается, и фары снова сияют. Причем сделать это можно не в детейлинговом сервисе за дорого, а буквально на коленке, в домашних условиях и подручными средствами весьма бюджетно.