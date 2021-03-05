Что делать, если машина заглохла из-за разбавленного топлива

– За время работы проекта мы проверили более 800 заправок и по итогам нашего взаимодействия с Росстандартом, куда мы ежемесячно направляем данные об АЗС к которым у нас возникли вопросы, можно сказать, что сейчас мы фиксируем небольшое снижение числа топливно-раздаточных станций, обманывающих автомобилистов, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию участник проекта, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — По нашим меркам, позитивный результат оподобных исследований будет достигнут тогда, когда мы увидим ноль в отчете по количеству жуликов, выявленных при мониторинге заправок. В сложившихся условиях, когда у многих каждая копейка на счету, недоливать бензин — верх наглости и цинизма. В прошлом году благодаря работе нашего проекта был устранен системный недолив на одной из крупных и известных сетей АЗС, а в 2021-м мы совместно добиваемся от другой крупной сети заправок устранения системного недолива в 3%…
Рекордный же недолив, зафиксированный активистами ОНФ в расчете на полный бак бензина составляет почти шести литров топлива. Если автомобилист постоянно заправляется на такой заправке, то за год его обманывают почти на 9000 рублей. Между тем, в ходе февральского мониторинга общественники выявили 11 заправок, бензин на которых обладал «странными» физико-химическими характеристиками. Возможная причина — попадание грунтовых и талых вод в резервуары с топливом.
Эксперты «Мониторинга АЗС» напоминают, что в случае попадания в бак разбавленного топлива автомобиль заглохнет не сразу, а спустя 10–15 км, так как в системе осталось топливо с предыдущей заправки. Если нечто подобное произошло, необходимо на месте все зафиксировать факт на фото или видео, после чего опечатать подручными средствами топливный бак, сфотографировать пломбу, переместить автомобиль на СТО. После перемещения авто сразу вскрывать бак также не следует.
Нужно написать письменную претензию-вызов представителей АЗС на станцию техобслуживания, чтобы они провели отбор проб топлива из бака. Вскрывать его можно только в присутствии сотрудников заправки и независимого эксперта. Как правило, если в баке обнаруживается вода, представители АЗС предлагают урегулировать проблему добровольно и в досудебном порядке. Но в некоторых случаях приходится судиться. Поэтому никогда не забывайте взять на заправке кассовый чек! При его отсутствии предъявить претензию недобросовестным продавцам будет гораздо сложнее.