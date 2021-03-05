Что делать, если машина заглохла из-за разбавленного топлива

– За время работы проекта мы проверили более 800 заправок и по итогам нашего взаимодействия с Росстандартом, куда мы ежемесячно направляем данные об АЗС к которым у нас возникли вопросы, можно сказать, что сейчас мы фиксируем небольшое снижение числа топливно-раздаточных станций, обманывающих автомобилистов, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию участник проекта, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — По нашим меркам, позитивный результат оподобных исследований будет достигнут тогда, когда мы увидим ноль в отчете по количеству жуликов, выявленных при мониторинге заправок. В сложившихся условиях, когда у многих каждая копейка на счету, недоливать бензин — верх наглости и цинизма. В прошлом году благодаря работе нашего проекта был устранен системный недолив на одной из крупных и известных сетей АЗС, а в 2021-м мы совместно добиваемся от другой крупной сети заправок устранения системного недолива в 3%…

Рекордный же недолив, зафиксированный активистами ОНФ в расчете на полный бак бензина составляет почти шести литров топлива. Если автомобилист постоянно заправляется на такой заправке, то за год его обманывают почти на 9000 рублей. Между тем, в ходе февральского мониторинга общественники выявили 11 заправок, бензин на которых обладал «странными» физико-химическими характеристиками. Возможная причина — попадание грунтовых и талых вод в резервуары с топливом.