Что делать, если стеклоподъемник стал скрипеть и работать медленнее обычного

​Направляющие, по которым скользит стекло, со временем имеют свойство забиваться грязью и изнашиваться вполне естественным образом. И если заметили, что стекло в вашем автомобиле стало туго ползти по ним, стоит разобрать дверь, и внимательно осмотреть их. Благо сделать это не сложно.

Итак, если заметили грязь на направляющих, то ее следует счистить. Этого может быть вполне достаточно, чтобы восстановить работоспособность стеклоподъемника. Смазку лить не рекомендуется, потому как это даст лишь временный эффект улучшения, после чего грязь налипнет на смазку, и все повторится вновь. Ко всему прочему, стекло при опускании или подъеме может начать издавать неприятный скрежет.

Но что делать, если после чистки улучшений не произошло? В этом случае стоит обратить свой взор на уплотнители направляющих. Это такие бархатные планки, которые также имеют свойство изнашиваться и собирать слои грязи и пыли. А потому решение одно — заменить их.

Если проблем с перекосами стекла нет, но оно все равно очень медленно ползает по своим рельсам, стоит разобраться с приводящим мотором. Как правило, износ его деталей приводит к люфту вала. Однако это совершенно не означает того, что моторчик нужно выбрасывать, и бежать за новым.

Достаточно осмотреть его, и на одной из боковин найти регулировочный механизм. Отрегулировав его до исчезновения люфта, можно собирать механизм стеклоподъемника в обратном порядке. Впрочем, перед тем, как установить моторчик на место, стоит заглянуть ему под крышку, чтобы удостовериться в достаточном количестве смазки под ней. Если ее мало, то стоит добавить. А затем, приступить к сборке.

Следить за автомобилем и ремонтировать его, порой, совсем не дорого. Нужно всего лишь обзавестись набором гаечных ключей, головок и отверток, и большинство проблем, за которые в сервисах с вас снимут последние штаны, можно решить буквально за копейки.