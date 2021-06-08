Почему бессмысленно ремонтировать трещины на лобовом стекле

Причиной неприятностей может стать и включенный в палящий летний зной на максимальное охлаждение кондиционер. Если направить поток воздуха из него на стекло, от возникающего при этом перепада температур оно может пустить характерного вида трещину вдоль нижней своей части.

Некоторые из водителей при появлении хотя бы намека на трещинку в стекле пулей мчатся в специализированную автомастерскую, чтобы предотвратить возможное разрастание трещины. Там таких, разумеется, ждут с распростертыми объятиями.

Мастер высверливает в месте «острия» трещины отверстие, чтобы остановить ее разрастание. И закачивает в получившуюся дырочку и саму трещину специальный полимер, затвердевающий под воздействием ультрафиолета. После этого повреждение считается устраненным и даже не особо видимым. Правда, если трещина длиннее пары-тройки сантиметров, сделать ее по-настоящему незаметной не выйдет — она все равно будет бликовать и преломлять свет, предательски заявляя о себе.

С другой стороны, если стекло получает «травму» из-за удара камня, почти наверняка у него случается отслоение внутреннего слоя. Подправить и замаскировать такое повреждение вообще вряд ли кому под силу, даже виртуозу стеклоремонта с огромным стажем. Помутнения и прочие неприятные «побочки» практически гарантированы.