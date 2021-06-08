Почему бессмысленно ремонтировать трещины на лобовом стекле

Причиной неприятностей может стать и включенный в палящий летний зной на максимальное охлаждение кондиционер. Если направить поток воздуха из него на стекло, от возникающего при этом перепада температур оно может пустить характерного вида трещину вдоль нижней своей части.
Некоторые из водителей при появлении хотя бы намека на трещинку в стекле пулей мчатся в специализированную автомастерскую, чтобы предотвратить возможное разрастание трещины. Там таких, разумеется, ждут с распростертыми объятиями.
Мастер высверливает в месте «острия» трещины отверстие, чтобы остановить ее разрастание. И закачивает в получившуюся дырочку и саму трещину специальный полимер, затвердевающий под воздействием ультрафиолета. После этого повреждение считается устраненным и даже не особо видимым. Правда, если трещина длиннее пары-тройки сантиметров, сделать ее по-настоящему незаметной не выйдет — она все равно будет бликовать и преломлять свет, предательски заявляя о себе.
С другой стороны, если стекло получает «травму» из-за удара камня, почти наверняка у него случается отслоение внутреннего слоя. Подправить и замаскировать такое повреждение вообще вряд ли кому под силу, даже виртуозу стеклоремонта с огромным стажем. Помутнения и прочие неприятные «побочки» практически гарантированы.
И что, скажете вы: множество автовладельцев годами ездит на машинах, вообще не ремонтируя даже внушительные трещины и прекрасно себя чувствуют. Да, так и было. Но этой вольнице приходит конец. И называется он «новые правила прохождения техосмотра». У людей пропала возможность покупать диагностические карты в интернете, всем приходится ездить на пункты ГТО.
А регламент операций ТО таков, что машина его не пройдет, если трещина на ее лобовом стекле хотя бы самую малость заходит на водительскую половину. Или маленткий скол расположен на его стороне. Это по букве ГОСТа. Практика же такова, что сейчас сотрудники ПГТО «заворачивают» практически 100% машин с хоть какими-то видимыми повреждениями на лобовом стекле. Видимо, для собственного спокойствия, чтобы проверяющие потом не «докопались».
По этой причине ремонт повреждений «лобовухи» потерял практический смысл: в любом случае, для прохождения ТО придется полностью менять лобовое, если трещину и после ремонта будет хоть чуть-чуть, но видно…