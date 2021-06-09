Каких опасностей ждать, если кардан стал издавать посторонние звуки

Тяжелые дорожные условия, грязь, слякоть, реагенты — все это негативно влияет на состояние многих узлов автомобиля. И карданная передача — не исключение. Как и другие механизмы, ее так же требуется обслуживать. Ведь от кардана зависит, поедет ли вообще заднеприводный автомобиль, и будет ли полноприводный кроссовер или внедорожник столь полезен в грязи. Но как определить состояние карданного вала и его сердца — крестовины?

Все довольно банально. Если вы давно не заглядывали под днище своего автомобиля, то рано или поздно оттуда начнут раздаваться всякие звуки. Разумеется, у переднеприводных модификаций они одни, у полноприводных и автомобилей с приводом на заднюю ось они несколько другие. И наличие лишней тяжеленной железяки, или по правильному, карданного вала, в их конструкции тому причина.

Странный хруст, посвистывание, пощелкивание и, конечно же, его величество — гул. Если все эти спецэффекты возникают в движении и когда автомобиль только начинает трогаться, то рассказать они могут только об одном — крестовина кардана давно не видывала смазки. Об этом же говорят вибрации и тряска на городских скоростях. И эту оплошность нужно срочно устранить.

Что бывает с нагруженными деталями без смазки? Верно, высокие температуры, трение и наличие, как дополнительного негативного фактора, грязи ускоряют процесс их износа. Вот и кардан с крестовиной, если за ними не следить, также приходят в негодность. Шлицы карданного вала и подшипники быстро деградируют, что, в свою очередь, может привести к серьезной поломке и даже аварии. Но чем смазать крестовину?