Каких опасностей ждать, если кардан стал издавать посторонние звуки

Тяжелые дорожные условия, грязь, слякоть, реагенты — все это негативно влияет на состояние многих узлов автомобиля. И карданная передача — не исключение. Как и другие механизмы, ее так же требуется обслуживать. Ведь от кардана зависит, поедет ли вообще заднеприводный автомобиль, и будет ли полноприводный кроссовер или внедорожник столь полезен в грязи. Но как определить состояние карданного вала и его сердца — крестовины?
Все довольно банально. Если вы давно не заглядывали под днище своего автомобиля, то рано или поздно оттуда начнут раздаваться всякие звуки. Разумеется, у переднеприводных модификаций они одни, у полноприводных и автомобилей с приводом на заднюю ось они несколько другие. И наличие лишней тяжеленной железяки, или по правильному, карданного вала, в их конструкции тому причина.
Странный хруст, посвистывание, пощелкивание и, конечно же, его величество — гул. Если все эти спецэффекты возникают в движении и когда автомобиль только начинает трогаться, то рассказать они могут только об одном — крестовина кардана давно не видывала смазки. Об этом же говорят вибрации и тряска на городских скоростях. И эту оплошность нужно срочно устранить.
Что бывает с нагруженными деталями без смазки? Верно, высокие температуры, трение и наличие, как дополнительного негативного фактора, грязи ускоряют процесс их износа. Вот и кардан с крестовиной, если за ними не следить, также приходят в негодность. Шлицы карданного вала и подшипники быстро деградируют, что, в свою очередь, может привести к серьезной поломке и даже аварии. Но чем смазать крестовину?
Смазка для этого узла должна выдерживать различные температуры — от очень низких до очень высоких. Она не должна вымываться и вступать в реакцию с другой химией, включая ту, что льют на дороги зимой. Иметь антикоррозийные свойства, чтобы защитить стальные поверхности. Должна хорошо держаться на смазываемой поверхности и уметь восстанавливаться после работы –не размягчаться до состояния, чтобы начать стекать. Так какую же смазку выбрать?
Как правило, марку смазочных материалов автопроизводитель прописывает в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если такого пункта нет, то можно осведомиться об этом у дилера или на любой станции технического обслуживания или в магазине автозапчастей, спросив у продавца, какую смазку использовать. Раньше смазка для крестовины была синего цвета. Сегодня их модификаций предостаточно, и уже не все они имеют красивый синий оттенок.
Процесс смазки крестовины довольно ответственный, а потому лучше доверить его специалистам, которые заодно проинспектируют состояние и самого карданного вала, и крестовины. Если же есть желание повозиться самому, то здесь нужно быть предельно внимательным и осторожным. К тому же, процесс любит чистоту. А значит, перед тем как приступить к смазке крестовины, ее нужно как следует отмыть и, конечно же, обследовать на предмет повреждения и износа.
Прислушивайтесь к своему автомобилю. Звуки, которые он издает, могут быть не только сигналом опасности, но и мольбой о помощи, получив которую тот или иной агрегат может прослужить верой и правдой еще не один десяток тысяч километров.