Почему хром на кузове автомобиля может зацвести даже летом

Хромированные элементы экстерьера смотрятся красиво, вот поэтому их уже долгое время используют автомобильные дизайнеры. Зная, что блестящие детали довольно нежные, их защищают еще на заводе, нанося специальное покрытие. Однако со временем и оно не выдерживает атаки дорожных реагентов и сдается под их натиском. А после того, как защита пала, хром начинает быстро покрываться налетом, а в худшем случае вспучиваться.
Кстати, потемнение хрома происходит не только зимой. Машина начинает обильно цвести с наступлением тепла, да и жарким летом проблема может дать о себе знать. Все дело в том, что на автомойках, очень часто, используют агрессивные моющие средства, чтобы быстрее очистить кузов от загрязнений. Эта химия и разъедает хром.
Вспучивание стало настоящей бедой для многих автовладельцев. Этот разрушительный процесс до сих пор не дает покоя водителям представительских седанов Nissan Teana, кроссоверов Honda CR-V и даже ряда моделей Lexus. К счастью, «болезнь» можно победить на ранней стадии.
Если на деталях появился налет в виде светлых точек, их можно убрать при помощи обычной зубной пасты или зубного порошка. Для этого сначала отмываем поверхность, потом наносим небольшое количество пасты и растираем ее зубной щеткой. Она, кстати, проникнет в самые труднодоступные места, куда не достанут даже специальные насадки.
Зелёные пятна, то есть, окисления хрома можно отчистить раствором ортофосфорной кислоты, которая больше известна как «нейтрализатор ржавчины». Ее можно купить в любом хозяйственном или автомагазине. Одного флакона объемом 0,5 литра обычно хватает, чтобы избавиться даже от очень больших пятен, которые «атаковали» кузовные детали.
Что делать со вздутиями? К сожалению, они означают, что процесс отслоения хрома уже пошел, так что его можно лишь замедлить, регулярно очищая блестящие детали. Рано или поздно, покрытие начнет облезать, потому нужно готовится к перекраске деталей. И уже после этого не забывать их регулярно очищать от грязи и дорожных реагентов. Кроме этого, нужно заезжать только на проверенные автомойки, где мыть машину будут бережно, без применения агрессивной химии и растворителей.