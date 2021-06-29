Почему хром на кузове автомобиля может зацвести даже летом

Хромированные элементы экстерьера смотрятся красиво, вот поэтому их уже долгое время используют автомобильные дизайнеры. Зная, что блестящие детали довольно нежные, их защищают еще на заводе, нанося специальное покрытие. Однако со временем и оно не выдерживает атаки дорожных реагентов и сдается под их натиском. А после того, как защита пала, хром начинает быстро покрываться налетом, а в худшем случае вспучиваться.

Кстати, потемнение хрома происходит не только зимой. Машина начинает обильно цвести с наступлением тепла, да и жарким летом проблема может дать о себе знать. Все дело в том, что на автомойках, очень часто, используют агрессивные моющие средства, чтобы быстрее очистить кузов от загрязнений. Эта химия и разъедает хром.

Вспучивание стало настоящей бедой для многих автовладельцев. Этот разрушительный процесс до сих пор не дает покоя водителям представительских седанов Nissan Teana, кроссоверов Honda CR-V и даже ряда моделей Lexus. К счастью, «болезнь» можно победить на ранней стадии.