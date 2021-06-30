Как приклеить молдинги, чтобы они выдержали и жару, и автомойку

Чтобы избежать мелких царапин и отметин, дарованных неаккуратными соседями и коллегами по парковке, на внешние кузовные детали автомобиля монтируют специальные пластиковые полосы, имя которым — молдинги. Это удобное, дешевое и простое решение, позволяющее сохранить лакокрасочное покрытие от следов эксплуатации на долгие годы. Все бы хорошо, но есть одна проблема: сами по себе молдинги обычно устанавливаются на двусторонний скотч, который к нашим дорожным условиям не готов. Пройдет несколько месяцев, и пластиковая деталь начнет отклеиваться, пока полностью не отпадет.

Чем только не клеили молдинги: и суперклеем, и тем же двусторонним скотчем, и «моментом» и даже «двукомпонентом» — ничего не помогает. Тяжелейшие условия — лак, перепады температуры, дорожная «химия», техническая мойка и многое другое — не оставляют крепежу шансов. Хоть, действительно, на саморезы крепить, чтобы наверняка. Впрочем, современная химическая промышленность не стоит на месте, новые составы появляются каждый день, а один из них способен решить вечную проблему пластиковых молдингов. Речь идет о полиуретановом или ПУР-клее.

Дело в том, что он полностью состоит из искусственных твердых смол, которые затвердевают при взаимодействии с H2O. В процессе реакции появляется твердая защитная пленка, которая и становится основой долгой и продуктивной работы молдинга. Близкие по составу клеи давно уже используют в авиастроении и тяжелом машиностроении. В нашем же случае особую роль играет высокая надежность соединения двух разных по составу материалов — пластика и покрытого лаком металла.