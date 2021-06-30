Как приклеить молдинги, чтобы они выдержали и жару, и автомойку

Чтобы избежать мелких царапин и отметин, дарованных неаккуратными соседями и коллегами по парковке, на внешние кузовные детали автомобиля монтируют специальные пластиковые полосы, имя которым — молдинги. Это удобное, дешевое и простое решение, позволяющее сохранить лакокрасочное покрытие от следов эксплуатации на долгие годы. Все бы хорошо, но есть одна проблема: сами по себе молдинги обычно устанавливаются на двусторонний скотч, который к нашим дорожным условиям не готов. Пройдет несколько месяцев, и пластиковая деталь начнет отклеиваться, пока полностью не отпадет.
Чем только не клеили молдинги: и суперклеем, и тем же двусторонним скотчем, и «моментом» и даже «двукомпонентом» — ничего не помогает. Тяжелейшие условия — лак, перепады температуры, дорожная «химия», техническая мойка и многое другое — не оставляют крепежу шансов. Хоть, действительно, на саморезы крепить, чтобы наверняка. Впрочем, современная химическая промышленность не стоит на месте, новые составы появляются каждый день, а один из них способен решить вечную проблему пластиковых молдингов. Речь идет о полиуретановом или ПУР-клее.
Дело в том, что он полностью состоит из искусственных твердых смол, которые затвердевают при взаимодействии с H2O. В процессе реакции появляется твердая защитная пленка, которая и становится основой долгой и продуктивной работы молдинга. Близкие по составу клеи давно уже используют в авиастроении и тяжелом машиностроении. В нашем же случае особую роль играет высокая надежность соединения двух разных по составу материалов — пластика и покрытого лаком металла.
Составы бывают двух видов: однокомпонентные — готовые к употреблению — и двукомпонентные, которые требуют смешивания. Наиболее стойкие, естественно, двукомпонентные, но, как показала практика, для крепкой и продолжительной фиксации автомобильного молдинга будет достаточно и более простого варианта. Кроме того, однокомпонентный полиуретановый клей не набухает, что значительно упрощает работу.
Для начала необходимо обработать, очистить и обезжирить обе поверхности, после чего следует нанести ПУР-клей тонкой полосой на молдинг. Важно не переборщить, ведь состав, твердея, теряет прозрачность, становясь неприятного желтого цвета. Покрасить или безболезненно снять излишки невозможно. Разметить поверхность также рекомендуем заранее — у вас будет только одна попытка! Состыковав детали, необходимо прихватить их армированным скотчем на сутки, необходимые клею до полного «срабатывания». Первичное же «схватывание» происходит за 5—10 минут.
Гнаться за объемом и покупать «про запас» не стоит — для установки всех четырех молдингов хватит и самой малой тары в 100 мл, а вот сохранить клей в открытом тюбике практически невозможно — он затвердевает от контакта с водой, которой в воздухе порой даже слишком много.