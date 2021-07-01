Почему автомобиль вдруг неожиданно начинает вибрировать в поворотах

Когда при повороте колес и одновременном наборе скорости появляются различные вибрации, которые передаются на руль и кузов, обычно это говорит о том, что есть какие-то неполадки в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах). Хруст и скрипы при повороте руля расскажут о том, что замены требует наружный ШРУС. А внутренний громко похрустывает при движении на высокой скорости по грунтовой дороге.
Неприятности может доставить и изношенный трипод в коробке передач. Трипод — это одна из разновидностей ШРУСа, позволяющая передавать крутящий момент от коробки на колесо. Эта деталь разваливается редко, но уж если подобное происходит, то неприятностей она приносит много. На первый взгляд, не всегда понятно, что с триподом происходит неладное. Люфт растет медленно, потому признаки поломки не такие очевидные.
Это может серьезно разорить автовладельца, ведь сначала он начинает заново балансировать колеса, проверять тормоза, менять подвесной подшипник. И только потом, когда «дрожь» кузова на прямых и в поворотах не исчезает, приходит мысль посмотреть на состояние трипода.
Сильные вибрации на кузов расскажут и о том, что изношены опоры двигателя, либо коробки передач. Небольшая тряска может ощущаться даже, когда машина стоит и работает на холостых оборотах, но при ускорении они отчетливо заметны из-за усиления дисбаланса.
Редкий случай, но, тем не менее, не будем сбрасывать его со счетов — вибрации при переключении передач. Обычно они возникают при сильном износе подушек двигателя или, когда ослабли их крепления.
Для проверки опор нужно закрепить двигатель с помощью домкрата, затем снять подушки и осмотреть их. Если видны отслоения резины от металлической части опоры, трещины или расслоение резинового слоя, такие подушки уже требуют замены. Если же с опорами все в порядке, причиной вибраций может стать дефект сцепления или различные поломки коробки передач, которые точно можно диагностировать лишь при разборке агрегата.