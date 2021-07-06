В каких случаях необходимо срочно поменять задний стеклоочиститель на авто

В водительской среде принято считать, что основной удар стихии и непогоды на себя принимают стеклоочистители лобового стекла. Однако это не совсем так. Задний «дворник» трудится не менее ожесточенно. Достаточно вспомнить функцию автоматического включения заднего стеклоочистителя при движении задним ходом, благодаря которой в хорошую погоду он шкрябает по сухому стеклу, гоняя грязь и пыль, скопившиеся на нем, даже несмотря на то, что автомобиль вроде бы чистый. Прибавьте к этому всю слякоть, грязь и реагенты, которые обильно поливают со всех сторон наши автомобили осенью, зимой и весной. В общем, та еще роботенка у заднего очистителя стекла.
Да, собственно, и бездействие также губительно для щеток. Длительные простои, будучи крепко прижатыми к стеклу, также не идут им на пользу. А ведь чистое заднее стекло и рабочий «дворник» — это безопасность водителя и его пассажиров. И потому заднему стеклоочистителю нужно уделять не меньше внимания, чем переднему. Так, например, специалисты Bosch рекомендуют менять заднюю щетку каждые 2—3 года, независимо от интенсивности использования стеклоочистителя.
Определить, что щетке заднего «дворника» пора на помойку довольно просто. Признаки те же, что и у передних щеток: разводы, грязные полосы, рывки при работе, скрип и вибрация. Если один из перечисленных признаков присутствует на вашем автомобиле, то можно смело отправляться в магазин за новым «дворником».
Кстати, перед покупкой необходимо помнить, что задняя щетка стеклоочистителя, как и передние, бывает каркасной и бескаркасной. В первом случае, найти щетку на замену не составит труда. Их полно на любой кошелек, вкус и цвет.
Рынок же бескаркасных щеток менее насыщен. Но в этом и плюс — подделок встречается гораздо меньше. И если вы уже определились с тем, какого типа задний «дворник» установлен на вашем автомобиле, то не упустите главного — площадь заднего стекла, его изгиб, форма, ширина и длина гораздо разнообразней, чем у передних стекол. И если стеклоочистители для лобовых стекол более универсальны, то подбирать заднюю щетку необходимо под конкретную модель автомобиля.
Уделяйте внимание мелочам. Ведь из них складывается общая безопасность транспортного средства. Вовремя меняйте расходники, обеспечивающие обзорность. В противном случае это может обернуться неприятностями как мелкого характера, так и теми, что покрупнее. Не увидели в грязное заднее стекло автомобиль, начали перестраиваться, а он тут как тут — вот вам и авария на ровном месте. Берегите себя, жизни своих близких и других участников дорожного движения.