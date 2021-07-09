Как просто и дешево восстановить прожженный пластик в салоне авто

Курильщик знает, что сберечь салон автомобиля от прожженных дыр, сколько не пытайся, не выйдет. Однажды уголек обязательно упадет на сиденье или на пластиковый декор, но сначала произойдет то самое неуловимое движение рукой: зажатая меж пальцев сигарета врежется в отделку, оставив аккуратное отверстие на самом, конечно, видном месте.
Дырка будет мозолить глаза и напоминать о собственной расхлябанности или ровно до тех пор, пока тяга к прекрасному не возьмет верх над жадностью, и элемент будет заменен. Но дело это недешевое, так что придется пораскинуть мозгами, чтобы найти не только дельный, но и дешевый вариант. И ведь он найдется!
Решение проблемы стоит около пятисот рублей и потребует 30 минут внимательной работы. Поврежденный участок аккуратно «окружаем» малярным скотчем и обезжириваем. Далее следует чистой воды магия: самый дешевый силиконовый герметик смешиваем с колеровочной пастой нужного оттенка — помогут подобрать в любом строительном магазине, потребуется самая малая тара — и разбавляем уайт-спиритом.
Полученным составом начинаем шаг за шагом наполнять провал. Стоит помнить, что растворитель быстро испаряется, и наш коктейль будет оседать. Следовательно, нужно пополнять ямку. Подождав, когда все высохнет, аккуратно снимаем скотч и заполировываем «болевую точку».
Теоретически, дальше можно не продолжать, ведь дыра исчезнет, а следы ремонта найдут только самые въедливые зрители. Однако пока азарт не затух окончательно, можно добавить красоты: подобрав в магазине цветную полироль для пластика, легко не только «вывести в идеал», но и придать глянца и красоты всей детали, а заодно, коль уж взялись, и всему салону. Делать это стоит обыкновенной бытовой губкой, не жалея полироли. Когда профессиональная химия впитается, от досадного недоразумения не останется и следа.
«Комплексная замена», которой страдают все без исключения дилерские центры, сегодня подойдет не всем — богаче население отчего-то не становится. Поэтому решая любую автопроблему, стоит вспомнить старую-добрую мудрость: не можешь сделать с помощью одной операции — раздели на три. Не можешь за три — сделай за пять. Нерешаемых вопросов не бывает, надо лишь найти в себе силы и начать делать. А там уж пойдет, к бабке не ходи!