Как просто и дешево восстановить прожженный пластик в салоне авто

Курильщик знает, что сберечь салон автомобиля от прожженных дыр, сколько не пытайся, не выйдет. Однажды уголек обязательно упадет на сиденье или на пластиковый декор, но сначала произойдет то самое неуловимое движение рукой: зажатая меж пальцев сигарета врежется в отделку, оставив аккуратное отверстие на самом, конечно, видном месте.

Дырка будет мозолить глаза и напоминать о собственной расхлябанности или ровно до тех пор, пока тяга к прекрасному не возьмет верх над жадностью, и элемент будет заменен. Но дело это недешевое, так что придется пораскинуть мозгами, чтобы найти не только дельный, но и дешевый вариант. И ведь он найдется!

Решение проблемы стоит около пятисот рублей и потребует 30 минут внимательной работы. Поврежденный участок аккуратно «окружаем» малярным скотчем и обезжириваем. Далее следует чистой воды магия: самый дешевый силиконовый герметик смешиваем с колеровочной пастой нужного оттенка — помогут подобрать в любом строительном магазине, потребуется самая малая тара — и разбавляем уайт-спиритом.