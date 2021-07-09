Как без горелки и фена быстро восстановить потрепанный бампер

Сеть заполонили ролики с тем, как восстановить потрепанный бампер автомобиля при помощи строительного фена или газовой горелки. Однако не все решатся провернуть подобное с бампером собственного автомобиля, который, при неумелом использовании открытого огня, можно испортить достаточно быстро. Но есть ли другие способы придать свежести бамперам помимо метода обжига и ремонта на СТО?
Восстановления внешнего вида бамперов на автомобиле может потребоваться, как при продаже последнего, так и чисто для придания им свежести, чтобы их неопрятный вид не вызывал у гаишников вопросов. Скажем сразу, что и способ обжига, и метод, который мы опишем далее, годится для неокрашенных бамперов. Потому как восстановление бамперов в цвет кузова — это достаточно серьезная работа, которую должны выполнять специалисты техцентров.
Итак, если бамперам вашего автомобиля требуется придать свежести, то для этого вам понадобится лишь желание и некоторые инструменты.
Бамперы подержанной машины, порой, выглядят весьма плачевно. Глубокие царапины на пластике смотрятся, словно шрамы на теле боевого командира. И если мужчину такие отметины украшают, то, когда речь заходит об автомобиле, царапины могут стать предметом торга при продаже или же лишним поводом для остановки сотрудниками ГИБДД.
Глобальная паутина предлагает обновлять бамперы при помощи газовой горелки или строительного фена. Схема, в целом, рабочая. Однако вместе с тем, и опасная, и не поможет убрать глубокие царапины. А значит, вооружаемся шлифмашинкой или «болгаркой», наждачным кругом P240, и, смочив пластик водой, чтобы не перегреть и не поднимать много пыли, аккуратно шлифуем поверхность бамперов.
Как только результат вас начал удовлетворять, можно переходить к следующему этапу восстановления. Кстати, если какие-то особенно глубокие царапины свести не удалось — не беда. Дальнейшие процедуры скроют их полностью.
После шлифовки, поверхность бамперов необходимо высушить и обезжирить. Затем, на пластик нужно нанести грунтовку для пластика. С ней краска лучше ляжет на бампер и закрепится на нем.
После того, как грунт подсох, можно приступать к финальной части процедуры восстановления — окраске. Для этого нам понадобится специальная структурна краска, баллончики с которой продаются в любом магазине автозапчастей. Для того, чтобы бампер засиял, как новый, вполне достаточно нанести один слой краски. По окончании покрасочных работ поверхность бамперов станет матовой и шероховатой. А все оставшиеся после шлифовки недочеты будут скрыты под слоем краски.
Как видим, данный способ намного безопаснее того, что предлагает Интернет. А при наличии в хозяйстве шлифмашинки или болгарки, он еще и дешевый — весь процесс восстановления уложится до тысячи рублей.