Как без горелки и фена быстро восстановить потрепанный бампер

Фото: АвтоВзгляд
Со временем внешний вид автомобиля теряет былую свежесть. Тут скол, там царапина, а бампера и вовсе первыми принимают большинство «ударов» дорог и бездорожья на себя. Стоимость их ремонта довольно высока. А потому возникает резонный вопрос: а можно ли самому восстановить бамперы, чтобы качественно, и без особых затрат. Портал «АвтоВзгляд» выяснил самый быстрый, безопасный и экономичный способ освежить внешний вид бамперов вашего автомобиля.
Ефим Розкин

Сеть заполонили ролики с тем, как восстановить потрепанный бампер автомобиля при помощи строительного фена или газовой горелки. Однако не все решатся провернуть подобное с бампером собственного автомобиля, который, при неумелом использовании открытого огня, можно испортить достаточно быстро. Но есть ли другие способы придать свежести бамперам помимо метода обжига и ремонта на СТО?

Восстановления внешнего вида бамперов на автомобиле может потребоваться, как при продаже последнего, так и чисто для придания им свежести, чтобы их неопрятный вид не вызывал у гаишников вопросов. Скажем сразу, что и способ обжига, и метод, который мы опишем далее, годится для неокрашенных бамперов. Потому как восстановление бамперов в цвет кузова — это достаточно серьезная работа, которую должны выполнять специалисты техцентров.

Итак, если бамперам вашего автомобиля требуется придать свежести, то для этого вам понадобится лишь желание и некоторые инструменты.

Бамперы подержанной машины, порой, выглядят весьма плачевно. Глубокие царапины на пластике смотрятся, словно шрамы на теле боевого командира. И если мужчину такие отметины украшают, то, когда речь заходит об автомобиле, царапины могут стать предметом торга при продаже или же лишним поводом для остановки сотрудниками ГИБДД.

Фото: Drive2

Глобальная паутина предлагает обновлять бамперы при помощи газовой горелки или строительного фена. Схема, в целом, рабочая. Однако вместе с тем, и опасная, и не поможет убрать глубокие царапины. А значит, вооружаемся шлифмашинкой или «болгаркой», наждачным кругом P240, и, смочив пластик водой, чтобы не перегреть и не поднимать много пыли, аккуратно шлифуем поверхность бамперов.

Как только результат вас начал удовлетворять, можно переходить к следующему этапу восстановления. Кстати, если какие-то особенно глубокие царапины свести не удалось — не беда. Дальнейшие процедуры скроют их полностью.

После шлифовки, поверхность бамперов необходимо высушить и обезжирить. Затем, на пластик нужно нанести грунтовку для пластика. С ней краска лучше ляжет на бампер и закрепится на нем.

После того, как грунт подсох, можно приступать к финальной части процедуры восстановления — окраске. Для этого нам понадобится специальная структурна краска, баллончики с которой продаются в любом магазине автозапчастей. Для того, чтобы бампер засиял, как новый, вполне достаточно нанести один слой краски. По окончании покрасочных работ поверхность бамперов станет матовой и шероховатой. А все оставшиеся после шлифовки недочеты будут скрыты под слоем краски.

Как видим, данный способ намного безопаснее того, что предлагает Интернет. А при наличии в хозяйстве шлифмашинки или болгарки, он еще и дешевый — весь процесс восстановления уложится до тысячи рублей.

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9 июля 2021
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