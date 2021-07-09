Как без горелки и фена быстро восстановить потрепанный бампер

Сеть заполонили ролики с тем, как восстановить потрепанный бампер автомобиля при помощи строительного фена или газовой горелки. Однако не все решатся провернуть подобное с бампером собственного автомобиля, который, при неумелом использовании открытого огня, можно испортить достаточно быстро. Но есть ли другие способы придать свежести бамперам помимо метода обжига и ремонта на СТО?

Восстановления внешнего вида бамперов на автомобиле может потребоваться, как при продаже последнего, так и чисто для придания им свежести, чтобы их неопрятный вид не вызывал у гаишников вопросов. Скажем сразу, что и способ обжига, и метод, который мы опишем далее, годится для неокрашенных бамперов. Потому как восстановление бамперов в цвет кузова — это достаточно серьезная работа, которую должны выполнять специалисты техцентров.

Итак, если бамперам вашего автомобиля требуется придать свежести, то для этого вам понадобится лишь желание и некоторые инструменты.

Бамперы подержанной машины, порой, выглядят весьма плачевно. Глубокие царапины на пластике смотрятся, словно шрамы на теле боевого командира. И если мужчину такие отметины украшают, то, когда речь заходит об автомобиле, царапины могут стать предметом торга при продаже или же лишним поводом для остановки сотрудниками ГИБДД.