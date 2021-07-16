Почему летом обязательно нужно мыть днище автомобиля

Мойка автомобиля — процедура нужная и полезная. Во-первых, это показывает отношение хозяина к машине, его опрятность и любовь к порядку. Во-вторых, это необходимость, в которой нуждается сам автомобиль. Например, той же зимой, когда на дороги выливают тонны реагентов и соли, которые смешиваясь с грязью и талой водой, образуют адский коктейль, способный вызывать стремительную коррозию не только кузовных деталей. Однако, очищая автомобиль, мы редко уделяем внимание его днищу. А между тем, именно оно испытывает наибольшую нагрузку от попадания сора, грязи и химии.

Да, заводская обработка, плюс антикоррозийная подготовка у дилеров — достаточно мощная защита на пару-тройку сезонов уж точно. Да, будет не лишним заглянуть после зимы под машину, чтобы удостовериться, что данное покрытие в целости, и хорошо прикрывает кузовной металл. И если есть заметно отслоение, необходимо обновить покрытие. Во время ревизии и можно аккуратно помыть днище.

Но, как правило, помимо хорошего защитного слоя, низ автомобиля прикрыт и пластиковой защитой. У кого-то она закрывает только моторный отсек, коробку и муфту (если мы говорим про полноприводные машины), а где-то закрывает днище полностью, в свою очередь препятствуя налипанию грязи и смыву антикоррозийного слоя пескоструем, который летит из-под колес и с дороги.

Постоянная же неконтролируемая мойка днища может оказаться медвежьей услугой своему автомобилю. Ведь сильной струей можно повредить защитное покрытие и, не заметив этого, развести ржавых жучков в невидимой зоне. К чему это приводит, все мы знаем.