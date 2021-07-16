Почему летом обязательно нужно мыть днище автомобиля

Мойка автомобиля — процедура нужная и полезная. Во-первых, это показывает отношение хозяина к машине, его опрятность и любовь к порядку. Во-вторых, это необходимость, в которой нуждается сам автомобиль. Например, той же зимой, когда на дороги выливают тонны реагентов и соли, которые смешиваясь с грязью и талой водой, образуют адский коктейль, способный вызывать стремительную коррозию не только кузовных деталей. Однако, очищая автомобиль, мы редко уделяем внимание его днищу. А между тем, именно оно испытывает наибольшую нагрузку от попадания сора, грязи и химии.
Да, заводская обработка, плюс антикоррозийная подготовка у дилеров — достаточно мощная защита на пару-тройку сезонов уж точно. Да, будет не лишним заглянуть после зимы под машину, чтобы удостовериться, что данное покрытие в целости, и хорошо прикрывает кузовной металл. И если есть заметно отслоение, необходимо обновить покрытие. Во время ревизии и можно аккуратно помыть днище.
Но, как правило, помимо хорошего защитного слоя, низ автомобиля прикрыт и пластиковой защитой. У кого-то она закрывает только моторный отсек, коробку и муфту (если мы говорим про полноприводные машины), а где-то закрывает днище полностью, в свою очередь препятствуя налипанию грязи и смыву антикоррозийного слоя пескоструем, который летит из-под колес и с дороги.
Постоянная же неконтролируемая мойка днища может оказаться медвежьей услугой своему автомобилю. Ведь сильной струей можно повредить защитное покрытие и, не заметив этого, развести ржавых жучков в невидимой зоне. К чему это приводит, все мы знаем.
А вот элементам подвески следует уделить особое внимание. Только аккуратно, приподняв автомобиль на подъемнике. Желательно найти специализированную мойку, где сотрудникам не нужно объяснять, что слишком близко подносить пистолет к пыльникам и прочим резиновым изделиям не стоит.
Как уже было сказано, грязь на днище влечет собой развитие коррозии, но еще и затрудняет диагностику, препятствует охлаждению выхлопной системы, поэтому ее рекомендуется удалять. Бесконтактная мойка днища с помощью аппарата высокого давления включает три этапа: предварительное ополаскивание, нанесение пены на 5—10 минут и удаление ее струей воды. Убедитесь, что вы используете правильную насадку — применение грязевой фрезы здесь противопоказано! Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» специалист «Керхер» Александр Школьник, при мытье рекомендуется направлять струю под углом 15—40 для обычных загрязнений и 40—90° — для слабых. «Максимальное ударное давление достигается на расстоянии 10—30 см, но лучше увеличить расстояние, чтобы не повредить пыльники и сальники», — подчеркивает эксперт.
Важно помнить, что мыть днище машины рекомендуется не реже одного раза в год, летом. И весьма аккуратно, с последующим осмотром целостности защитного слоя и всевозможных резинотехнических деталей. В общем, как всегда, нужен комплексный подход. Антикоррозийная защита с регулярной ревизией целостности ее слоя и аккуратная мойка помогут продлить срок службы и кузова, и подвески вашей машины.