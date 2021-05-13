Почему летом автомобиль нужно мыть много чаще, чем зимой

Не только зимняя среда таит в себе массу неприятностей для кузова — ими богат и летний сезон. И те, кто считает, что в теплое время года заезжать на мойку можно реже, ведь лакокрасочное покрытие машины не подвергается столь же сильному воздействию негативных факторов, заблуждаются. Да, на дорогах нет пресловутых реагентов, оседающих на днище и кузове. Но ими ведь список возможных «опасностей» не ограничивается.
А как насчет весенне-летнего цветения всего и вся? Сие прекрасное явление усложняет жизнь не только аллергикам, остро реагирующим на пыльцу, но и водителям. В этот период деревья и растения выделяют липкие смолы и соки, которые неизбежно попадают на кузов. Клейкий налет въедается в лакокрасочное покрытие и далеко не всегда убирается обычной водой. В особо запущенных случаях он не поддается даже специальным очистителям.
И это — не только эстетическая проблема. Невинные на первый взгляд следы тополя, липы, березы и прочих деревьев обладают сильным разрушительным эффектом для ЛКП. А потому избавляться от них нужно как можно скорее.
Наверняка вы обращали внимание, что в теплое время года на автомобиле гораздо чаще появляются следы птичьего помета. Продукты жизнедеятельности пернатых так же опасны для кузова, как и тополиные почки. Химический состав экскрементов настолько агрессивен и токсичен, что способен разрушать ЛКП и оставлять «отметины», от которых по прошествии долгого времени избавиться невозможно.
То же справедливо и по отношению к насекомым. Активные органические кислоты погибших мух, слепней и прочих букашек основательно въедаются в лак, «травмируя» его структуру. А помогает им быстро и легко проникать в покрытие солнышко, раскаляющее поверхность кузова… Так, сколько «опасностей» мы уже насчитали? Три? Но и на этом еще не все.
Летом на дорогах не отыщешь реагенты. Но не стоит забывать о лужах технических жидкостей, расплавленном на солнце битуме, прочих химических составах на асфальте, который традиционно освежается в России по весне. К тому же с реконструируемых трасс из-под колес летят мелкие камушки, наносящие увечья ЛКП. Эту проблему регулярной мойкой не решишь. Но то, что пораженным участкам следует уделять особое внимание и поддерживать на них чистоту — факт.
В общем, если в морозное время года серьезную опасность для ЛКП представляют собой реагенты, то летом, как мы выяснили, таких угроз целый букет. И это еще большой вопрос — что для кузова машины вреднее: противогололедные составы, поражающие в основном днище, или органика, точечно бьющая по всему покрытию, начиная от бамперов, заканчивая крышей.
Так насколько же часто нужно заезжать на мойку в теплое время? Сказать однозначно сложно. Если на кузове нет видимых следов деревьев, насекомых или птиц, то ополаскивать машину раз в пару недель вполне достаточно. В том же случае, когда вы обнаружили какое-либо подозрительное пятно, то с банными процедурами лучше не затягивать. Ведь чем скорее вы от него избавитесь, тем ниже будут риски повреждения ЛКП.
К слову, доверять процесс устранения природных или химических (того же битума) следов имеет смысл профессионалам. Не ставьте эксперименты — не пытайтесь убрать пятна бензином, ацетоном, нашатырным спиртом и прочими составами, о которых пишут завсегдатаи автомобильных форумов. Лучше один раз заплатить за качественное оказание услуги на проверенной мойке, чем потом разориться на перекрашивании кузовных деталей.