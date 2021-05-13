Почему летом автомобиль нужно мыть много чаще, чем зимой

Не только зимняя среда таит в себе массу неприятностей для кузова — ими богат и летний сезон. И те, кто считает, что в теплое время года заезжать на мойку можно реже, ведь лакокрасочное покрытие машины не подвергается столь же сильному воздействию негативных факторов, заблуждаются. Да, на дорогах нет пресловутых реагентов, оседающих на днище и кузове. Но ими ведь список возможных «опасностей» не ограничивается.

А как насчет весенне-летнего цветения всего и вся? Сие прекрасное явление усложняет жизнь не только аллергикам, остро реагирующим на пыльцу, но и водителям. В этот период деревья и растения выделяют липкие смолы и соки, которые неизбежно попадают на кузов. Клейкий налет въедается в лакокрасочное покрытие и далеко не всегда убирается обычной водой. В особо запущенных случаях он не поддается даже специальным очистителям.

И это — не только эстетическая проблема. Невинные на первый взгляд следы тополя, липы, березы и прочих деревьев обладают сильным разрушительным эффектом для ЛКП. А потому избавляться от них нужно как можно скорее.