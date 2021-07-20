Как самостоятельно и быстро победить коварные сколы на белом автомобиле

Ничто не забыто, никто не забыт. На прилавках автомагазинов до сих пор продаются специальные карандаши, позволяющие закрасить скол: более того, в комплекте порой идет даже грунт. Бери и делай. Только вот получится не у всех: повреждение надо тщательно подготовить, обезжирить, позже закрасить, да так, чтоб было незаметно. Будем откровенны, это непросто, и получится не у всех. Да и по цветам попасть удается лишь в одном случае из пяти — краска имеет свойство тускнеть и выгорать. Неужели все-таки ехать в детейлинг ателье?

Самый простой и дешевый способ победить скол, лишить его дальнейшего обрастания ржавчиной и сделать наименее заметным — обычно это крошечное повреждение, которое видно только из-за рыжего пятна вокруг — средство, преобразующее ржавчину, с цинком. Помыв автомобиль и отметив «болевые точки», можно начинать работу. На флаконе будет написано «брызгать», но мы пойдет другим путем: ватный тампон или палочка с ватным «окончанием» обмакивается в состав и прижимается к поврежденному месту. Обрабатывать и зачищать ничего не надо — «химия» должна справиться самостоятельно, а ржа станет основой для защитного слоя. У такого подхода есть один очень важный «плюс»: на месте скола образуется белое или светло-серое пятно, которое практически незаметно.

Конечно, след будет виден, и подобное решение никогда не заменит полноценной покраски. Однако точно поможет сохранить деталь от сквозной коррозии, существенно сгладит общее состояние лакокрасочного покрытия и сбережет глаз владельца от той боли, что наносит каждый мелкий скол, со временем обрастая ржавым «окружением».