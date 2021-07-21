«Умные» сервисы, помогающие защититься от коронавируса при ежедневном обслуживании автомобиля

Увы и ах, но несмотря на столь рьяные позывы обезопасить нацию от напасти, поймать «корону» по-прежнему легко и просто. Причем не только в общественном транспорте, куда наши власти пихают нас чуть ли не силой, но и в собственном автомобиле. Особенно, если посещать автосервис, мойку и магазины запчастей. Как известно, зоны риска — это помещения с обильным скоплением людей, а большая вероятность подцепить вирус — это, разумеется, тактильный контакт.
Как же быть автовладельцам в столь невыносимых для существования условиях? На помощь придут всевозможные сервисы и мобильные приложения. А что: пока одни мучаются — другие зарабатывают на этом деньги. Что ж, спрос рождает предложение.
БЕСКОНТАКТНАЯ ЗАПРАВКА
Куда чаще всего заезжают водители (если, конечно, это не пилоты старых Land Rover или китайских недомашин)? Правильно: на автозаправочные станции. Так вот: современные технологии позволяют заливать горючее в автомобиль бесконтактным способом. Подъехал к заправочному терминалу, оплатил через смартфон необходимое количество топлива и получил пистолет в бак. Подобные услуги сегодня предлагают не только крупные сети, вроде «Лукойл» и «Газпромнефть», но и сервисы «Яндекс» и даже «Тинькофф». Удобно, быстро, безопасно.
ДОСТАВКА БЕНЗИНА НА ДОМ
Для тех, кто вовсе не желает заезжать на АЗС, есть альтернатива в виде доставки «горючки» прямо к подъезду. Скажем больше: вы можете открыть свою машину с балкона, а спасительный курьер заботливо заправит ее топливом. Первой подобную услугу в России открыли ребята из Pump. Видели, как заливают бензин в разбросанные по городу автомобили каршеринга? Так вот: смысл и схема те же. Привезут хоть на дачу, хоть на работу.
ОН-ЛАЙН ЗАКАЗ И ДОСТАВКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Многие из нас и до пандемии исправно пользовали он-лайн заказы необходимых для автомобиля комплектующих. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» президент маркетплейса Autodoc Владислав Соловьев, в период «коронакризиса» виртуальные продажи запчастей выросли на 40—50%. Вот только в условиях разбушевавшейся заразы интернет-продавцов появилось видимо-невидимо. Немало и тех, кто торгует откровенно низкосортной продукцией, выдавая подделки за качественные товары. Поэтому обращаться все же лучше к проверенным и давно зарекомендовавшим себя площадкам. Кстати, многие сервисы предлагают не только купить какую-либо деталь, но еще и доставить ее по месту требования. Да, подобные услуги предоставляет «Авито Авто» и некоторые продавцы на Auto.ru. Тот же Autodoc, к примеру, прямо в приложении позволяет получить консультацию специалиста, стать участником бонусной программы, обрести скидку или поймать «кешбэк».
ДИСТАНЦИОННОЕ ТО
А если возникла необходимость починить захворавшего «железного коня» или пройти плановое техническое обслуживание у дилера? Решение найдется и здесь. Благо прагматичные сервисмены, а заодно и представители некоторых официальных дилеров уже вовсю предлагают услугу дистанционного ТО. Вы просто вызываете работника техцентра в защитном костюме, маске и перчатках, и он самолично отвозит вашу машину в ремонтную зону, а после проведенных работ возвращает ее на место. Оформление всех необходимых документов и расширенная страховка ложатся на плечи организации, предоставляющих подобный сервис.