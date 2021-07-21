«Умные» сервисы, помогающие защититься от коронавируса при ежедневном обслуживании автомобиля

Увы и ах, но несмотря на столь рьяные позывы обезопасить нацию от напасти, поймать «корону» по-прежнему легко и просто. Причем не только в общественном транспорте, куда наши власти пихают нас чуть ли не силой, но и в собственном автомобиле. Особенно, если посещать автосервис, мойку и магазины запчастей. Как известно, зоны риска — это помещения с обильным скоплением людей, а большая вероятность подцепить вирус — это, разумеется, тактильный контакт.

Как же быть автовладельцам в столь невыносимых для существования условиях? На помощь придут всевозможные сервисы и мобильные приложения. А что: пока одни мучаются — другие зарабатывают на этом деньги. Что ж, спрос рождает предложение.