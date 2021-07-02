По каким критериям российские водители выбирают АЗС

Как оказалось, при выборе АЗС большинство российских водителей (80%) ориентируется на качество топлива. Стоимость горючки важна лишь для 50% респондентов, примерно столько же выше всего ценят удобное расположение заправки. Половина опрошенных выбирает «свою» сеть и заезжает исключительно на ее АЗС. Для 25% имеет значение наличие магазина, для 20% — заправщика.
Чаще всего пользователи сервиса покупают бензин АИ-95 — его заливает каждый второй водитель (50,3%). На втором месте по популярности АИ-92 (34%). Куда реже водители приобретают дизель (9,1%), пропан (3,5%), а также АИ-98, АИ-100 и прочие нераспространенные виды горючки (3,1%).
Лишь 28,7% опрошенных всегда заправляются до полного бака. Еще 37,7% респондентов признались, что заливают «до краев» не во всех, но в большинстве случаев. Вариант «время от времени» выбрали 28,6% участников исследования, «никогда» — 5%.
Вместе с топливом россияне чаще всего покупают кофе, воду и другие напитки (55%). Меньше 25% голосов набрали варианты с продуктами питания, сигаретами и автомобильными аксессуарами. Игрушки, книги и журналы почти никому не интересны (около 1%). При всем при этом треть опрошенных вообще никогда ничего на АЗС не покупает.
Добавим, что по данным «Яндекс.Навигатора», в будние дни заправки загружены большего всего в утренний и вечерний часы пик, причем в вечерний очереди на АЗС в полтора раза длиннее. В выходные же россияне обычно предпочитают заправляться в обеденное время.
Как правило, за одно посещение заправки водители покупают больше всего дизеля (38 л), средний объем в случаях с бензином АИ-95 — 25 л, а АИ-92 — чуть меньше 20 л.