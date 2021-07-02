По каким критериям российские водители выбирают АЗС

Как оказалось, при выборе АЗС большинство российских водителей (80%) ориентируется на качество топлива. Стоимость горючки важна лишь для 50% респондентов, примерно столько же выше всего ценят удобное расположение заправки. Половина опрошенных выбирает «свою» сеть и заезжает исключительно на ее АЗС. Для 25% имеет значение наличие магазина, для 20% — заправщика.

Чаще всего пользователи сервиса покупают бензин АИ-95 — его заливает каждый второй водитель (50,3%). На втором месте по популярности АИ-92 (34%). Куда реже водители приобретают дизель (9,1%), пропан (3,5%), а также АИ-98, АИ-100 и прочие нераспространенные виды горючки (3,1%).

Лишь 28,7% опрошенных всегда заправляются до полного бака. Еще 37,7% респондентов признались, что заливают «до краев» не во всех, но в большинстве случаев. Вариант «время от времени» выбрали 28,6% участников исследования, «никогда» — 5%.