5 причин, почему появляется гул при наборе скорости

Некоторые водители не обращают внимания на посторонние звуки, которые возникают в движении, видимо, помня поговорку — хороший стук наружу выйдет. На самом деле стук или гул, даже в начале своего появления может обойтись водителю очень дорого, ведь он сигнализирует о неисправности.

Гул может появляться при ускорении, скажем, если на автомобиле стоят зимние колеса, особенно, с шипами. К сожалению, любителей погонять в жаркое время года на шипах меньше не становится. Такой гул — самое безобидное, что может случиться с машиной. Ведь в экстремальной ситуации, зимняя «резина» на жаре затормозит гораздо хуже летней. Вот вам и авария. Так что лучше менять шины по сезону. Так и посторонних звуков поубавится, а безопасность повысится.

Еще одной причиной монотонной какофонии выступает люфтящий ступичный подшипник. В запущенных случаях этот гул заполняет весь салон. Чтобы проверить узел, достаточно вывесить и прокрутить колесо. Если подшипник уже готов «умереть», то кроме гудения можно ощутить и биение колеса.