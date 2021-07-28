5 причин, почему появляется гул при наборе скорости

Некоторые водители не обращают внимания на посторонние звуки, которые возникают в движении, видимо, помня поговорку — хороший стук наружу выйдет. На самом деле стук или гул, даже в начале своего появления может обойтись водителю очень дорого, ведь он сигнализирует о неисправности.
Гул может появляться при ускорении, скажем, если на автомобиле стоят зимние колеса, особенно, с шипами. К сожалению, любителей погонять в жаркое время года на шипах меньше не становится. Такой гул — самое безобидное, что может случиться с машиной. Ведь в экстремальной ситуации, зимняя «резина» на жаре затормозит гораздо хуже летней. Вот вам и авария. Так что лучше менять шины по сезону. Так и посторонних звуков поубавится, а безопасность повысится.
Еще одной причиной монотонной какофонии выступает люфтящий ступичный подшипник. В запущенных случаях этот гул заполняет весь салон. Чтобы проверить узел, достаточно вывесить и прокрутить колесо. Если подшипник уже готов «умереть», то кроме гудения можно ощутить и биение колеса.
Если гул появился вместе с биением руля, скорее всего, виновата изношенная ступица. Ее срочно пора менять, иначе, она может развалиться и из-за сильных вибраций, вырвет ШРУС, а это обернется дорогим ремонтом. И эвакуацией, конечно.
Еще одна неисправность, которая сопровождается звуковой «дискотекой» — неисправность трипоида, то есть внутреннего ШРУСа привода колеса. Обычно, такую машину начинает «мотать», идет заметная вибрация по кузову, но стоит убрать ногу с газа, как автомобиль начинает катиться плавно и без проблем.
Наконец, гудеть может и трансмиссия. Вспомним отечественные «Нивы», где гул «раздатки» означает, что она есть, исправна и работает. Так что стоит сделать музыку громче и не обращать внимание на всякие мелочи. А вот если мы берем иномарки, то там гул в трансмиссии или раздаточной коробке не сулит ничего хорошего. Скорее всего, это знак, что узел изношен, и требуются диагностика и последующий ремонт.