Почему летом особенно важно следить за давлением в шинах

С ростом температуры давление в шинах растет. Если, например, накачать покрышку вечером при температуре воздуха +20 градусов до давления 2,2 бара, то на следующий день, когда столбик термометра повысится на 7 градусов, давление начнет подниматься на 0,1 бара. То есть при жаре за +30 в шинах станет 2,5 бара.

Важен и тот факт, что при движении температура шин меняется. Под воздействием силы трения, а также торможений, «обувь» греется, примерно, на 10 градусов выше температуры окружающей среды. А так как асфальт на палящем солнце нагревается больше 40 градусов, температура каждой из шин в жару может достигать 50 градусов, а при резком торможении даже 65. Давление также вырастет до 2,7 бара. Поэтому, в течение жаркого летнего дня температура в покрышках может «скакать» от 2,2 бара до 2,7 бара, что не замедлит сказаться на поведении автомобиля.

Если колеса недокачанные (в них 1,5 бара), то на трассе, когда давление поднимается, машина неплохо держит прямую, но вот в городском пробочном трафике колеса «остывают». Поэтому увеличивается расход топлива, а еще идет повышенный износ шин, потому как покрышки промянаются.