5 способов снизить «масложор» двигателя без капитального ремонта

Если у двигателя появляется чрезмерный масляный аппетит, значит, пора обратить на него внимание, иначе все это кончится визитом в сервис, где придется ремонтировать блок цилиндров или головку блока. Чтобы этого не произошло, для начала, надо осмотреть агрегат на наличие течей. Дело в том, что у мотора есть множество уплотнителей, которые могут со временем начать подтекать. Например, течь переднего сальника коленвала может повредить привод ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов. Если прохудились сальники распределительных валов, то из-за них также страдают ремни. Все эти неисправности лечатся «малой кровью», то есть, заменой прокладок и сальников.
Бывают и банальные случаи. Скажем, «жижа» может уходить через плохо закрученную сливную пробку или фильтр, а у наддувных двигателей начинают подтекать трубки подачи масла турбокомпрессора. Тут все также просто: меняем трубки и закручиваем сливную пробку, как положено.
Если «масложер» не проходит, уделяем внимание системе вентиляции картера. Дело в том, что в процессе работы мотора в картере появляется масляный туман. Чтобы он вместе с выхлопными газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают специальной конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.
Неприятности начинаются, когда вся эта конструкция забивается смолистыми отложениями и попавшим в картер газам становится некуда выходить. В итоге, возросшее давление выдавливает смазку через сальники и прокладки. Вот поэтому систему рекомендуют чистить через каждые 50—60 000 км пробега.
Если причина высокого расхода кроется в закоксовке мотора, то можно попытаться решить проблему специальной автохимией. На ранней стадии, когда маслосъемные кольца еще не потеряли подвижность, чистящие присадки могут избавить детали двигателя от отложений, но стопроцентной гарантии вам никто не даст.
Наконец, если двигатель турбированный, вероятно, что масло уходит через уплотнения его ротора. В этом случае, смазка может попадать как на впуск, заливая поршневую часть мотора, так и на выпуск, повреждая катколлектор.
Такая проблема решается заменой турбокомпрессора. Это довольно дорого, но куда дешевле, чем капитальный ремонт всего агрегата.