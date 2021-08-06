5 способов снизить «масложор» двигателя без капитального ремонта

Если у двигателя появляется чрезмерный масляный аппетит, значит, пора обратить на него внимание, иначе все это кончится визитом в сервис, где придется ремонтировать блок цилиндров или головку блока. Чтобы этого не произошло, для начала, надо осмотреть агрегат на наличие течей. Дело в том, что у мотора есть множество уплотнителей, которые могут со временем начать подтекать. Например, течь переднего сальника коленвала может повредить привод ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов. Если прохудились сальники распределительных валов, то из-за них также страдают ремни. Все эти неисправности лечатся «малой кровью», то есть, заменой прокладок и сальников.

Бывают и банальные случаи. Скажем, «жижа» может уходить через плохо закрученную сливную пробку или фильтр, а у наддувных двигателей начинают подтекать трубки подачи масла турбокомпрессора. Тут все также просто: меняем трубки и закручиваем сливную пробку, как положено.

Если «масложер» не проходит, уделяем внимание системе вентиляции картера. Дело в том, что в процессе работы мотора в картере появляется масляный туман. Чтобы он вместе с выхлопными газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают специальной конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.