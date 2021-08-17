Как общаться с ГИБДД, чтобы не лишали «прав» за нештатные ДХО

Установка нештатных ДХО, формально, считается вмешательством в конструкцию автомобиля. Что недопустимо с точки зрения документа под названием «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». В одном из его пунктов сказано, что эксплуатация машины запрещается, если «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства».
Фактически это означает, что все световые приборы, установленные на авто не на заводе — под запретом. И поэтому т/с с нештатными ходовыми огнями подпадает под действие ст. 12.5 КоАП, которая посвящена, в том числе, и такому нарушению.
И сотрудники дорожной полиции, обнаружив машину с самостоятельно интегрированными дневными ходовыми огнями, оформляют ее водителя по «лишенческой» ч. 3 ст. 12.5 КоАП — за «управление т/с, на передней части которого установлены световые приборы… цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».
Санкция по этой статье — до года лишения «прав» с конфискацией злополучного ДХО. На самом деле, подобный протокол — это либо попытка вымогательства взятки сотрудником ДПС, либо свидетельство его юридической безграмотности.
Дело в том, что нюансы применения ст. 12.5 КоАП давно урегулированы постановлением пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года. Если инспектор ГИБДД принялся составлять по факту нештатных ДХО «лишенческий» протокол, немедленно напомните ему о существовании Постановления ВС! Сообразительный сотрудник сразу поймет, куда ветер дует и прекратит «клоунаду» с протоколом.
Дело в том, что Верховный Суд постановил: лишить водителя «прав» за управление машиной с нестандартными световыми приборами можно лишь в случае, когда они излучают свет неправильного цвета. Как в ситуации, когда гражданин оснащает свое собственное авто полицейской «мигалкой» или «стробоскопами», применяемыми спецслужбами.
А когда нештатный световой прибор испускает постоянный белый свет, лишать водителя «прав» нельзя. При таком раскладе сотрудник полиции может составить протокол исключительно по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. А в ней прописана совсем иная санкция — всего 500 рублей штрафа и никаких «лишений прав». Правда, при этом сотрудник полиции может выписать автомобилисту предписание демонтировать в 10-дневный срок злополучные ДХО. Но это уже совсем другая история, гораздо менее жестокая, по сравнению с лишением водительского удостоверения…