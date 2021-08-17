Как общаться с ГИБДД, чтобы не лишали «прав» за нештатные ДХО

Установка нештатных ДХО, формально, считается вмешательством в конструкцию автомобиля. Что недопустимо с точки зрения документа под названием «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». В одном из его пунктов сказано, что эксплуатация машины запрещается, если «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства».

Фактически это означает, что все световые приборы, установленные на авто не на заводе — под запретом. И поэтому т/с с нештатными ходовыми огнями подпадает под действие ст. 12.5 КоАП, которая посвящена, в том числе, и такому нарушению.

И сотрудники дорожной полиции, обнаружив машину с самостоятельно интегрированными дневными ходовыми огнями, оформляют ее водителя по «лишенческой» ч. 3 ст. 12.5 КоАП — за «управление т/с, на передней части которого установлены световые приборы… цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».