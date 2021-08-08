Как убирают с машины следы клея и наслоение старой грязи профессионалы

Никогда такого не было и вот опять: на переднем бампере красуется белая краска, которой буквально пару дней назад «обновляли» бордюры, а на капоте — несколько крепко прикипевших мух. Задний бампер не лучше: битум, еще немного краски и, конечно же, густое пятно невообразимой субстанции. Мой — не мой, легче не станет. Химия тоже зачастую дает слабину: даже компрессы не способны убрать некоторые застаревшие следы.
Да и какие компрессы, когда слой краски и лака на современных машинах — тоньше волоса! Вариант «полировать» тоже стоит отложить: даже самая мелкая шкурка заматирует поверхность, оставив мутное пятно. Уж лучше жук или пятна краски, не так обидно.
Впрочем, решение этого вопроса есть, а опытным малярам оно знакомо давно: на шуруповерт и дрель продается резиновая насадка, которая призвана убирать клей с покрашенной поверхности. Обычно ее использую для подготовки поверхности к покраске после снятия приклеенных шильдиков. Цена вопроса — около трехсот рублей, а срок службы не ограничен. Обычно ее использую для подготовки поверхности к покраске после снятия приклеенных шильдиков. Цена вопроса — около трехсот рублей, а срок службы не ограничен.
Как это работает: убрав следы грязи и песка и обезжирив поверхность, можно начинать обработку. Самое главное — не перегреть краску, ведь трение никто не отменял. Круговыми движениями «от края» убираем следы миллиметр за миллиметром. После пяти–семи минут работы берем перерыв. В миг отдыха нужно осмотреть свежеприобретенный инструмент, протереть его и, желательно, обезжирить, чтобы он не продолжил трудолюбиво втирать только что снятый битум обратно в лак.
Хитрость заключается в том, что резиновая насадка фактически не повреждает поверхность, но убирает с лака все лишнее. Если грязь не успела основательно проникнуть вглубь, то есть все шансы полностью ее убрать. Закончив, можно отполировать деталь мягким абразивом: например, взять состав для ручной полировки, губку и натереть бампер — будет совсем красиво.
Каждый автовладелец должен помнить, что обслуживание автомобиля и уход за ним — две разные вещи. ТО требуется раз в год или каждые 10 000–15 000 км, согласно рекомендации производителя, а вот ухаживать за «железным конем» нужно регулярно: мыть, чистить, полировать, проверять и диагностировать. Контролировать уровень масла, «тормозухи» и жидкость ГУРа, а также не забывать про давление в шинах. Пятно проще убрать, когда оно появилось, а не когда отметило первый юбилей. Ведь от количества и качества вложенной в автомобиль заботы напрямую зависит срок его службы.