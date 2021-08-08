Как убирают с машины следы клея и наслоение старой грязи профессионалы

Никогда такого не было и вот опять: на переднем бампере красуется белая краска, которой буквально пару дней назад «обновляли» бордюры, а на капоте — несколько крепко прикипевших мух. Задний бампер не лучше: битум, еще немного краски и, конечно же, густое пятно невообразимой субстанции. Мой — не мой, легче не станет. Химия тоже зачастую дает слабину: даже компрессы не способны убрать некоторые застаревшие следы.

Да и какие компрессы, когда слой краски и лака на современных машинах — тоньше волоса! Вариант «полировать» тоже стоит отложить: даже самая мелкая шкурка заматирует поверхность, оставив мутное пятно. Уж лучше жук или пятна краски, не так обидно.

Впрочем, решение этого вопроса есть, а опытным малярам оно знакомо давно: на шуруповерт и дрель продается резиновая насадка, которая призвана убирать клей с покрашенной поверхности. Обычно ее использую для подготовки поверхности к покраске после снятия приклеенных шильдиков. Цена вопроса — около трехсот рублей, а срок службы не ограничен. Обычно ее использую для подготовки поверхности к покраске после снятия приклеенных шильдиков. Цена вопроса — около трехсот рублей, а срок службы не ограничен.