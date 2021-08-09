Как победить ржавчину в полости запасного колеса

Новый автомобиль подразумевает ежемесячный платеж, а подержанный — регулярный осмотр, а также постоянную ласку и смазку. Гаражные богатыри расправят плечи: закупай, старик, отработку и пушечное сало, мовили и прочие химикаты — время мазать. Действительно, советские и ранние российские автомобили представляли собой густо «умаслянные» транспортные средства, с которых текло и капало, но зато не гнило. Выглядело печально, эксплуатировать было неудобно, однако служило дольше.
Пушсало и прочие старинные составы неплохо справляются с появлением ржавчины, но есть у них серьезный недостаток — обслуживать обработанный ими автомобиль чертовски неприятно. Колесо снимешь — весь грязный, а что уж говорить про ремонт подвески. Поэтому использовать такие «ингредиенты» для обработки ниши запасного колеса не стоит. Но обработать ее необходимо.
Дело в том, что вся вода из багажника в тандеме с неминуемым конденсатом, а также обыкновенной уличной грязью и все теми же дорожными реагентами — мы ж иногда «запаску» используем — споро приведет к образованию ржавчины в нише. Пять лет — и приехали. А где ржа — там и дыра. Запустить не сложно, а восстановить — дорого. Поэтому проще и дешевле провести превентивные процедуры, чтобы потом не платить «кузовщику». Но как это сделать аккуратно и удобно?
Ответ прост — использовать современные изолирующие составы, которые в изобилии представлены на полках. Подходящий вариант найдется на любой вкус и кошелек. Самые удобные — в баллонах с пульверизатором или с нарезной горловиной, которые крепятся непосредственно на краскопульт. Навинтил да обработал. Такая «химия» высохнув, не оставляет следов ни на колесе, ни на руках, но добавляет стойкости к ржавчине и тишины в салоне.
Перед началом работ нишу запасного колеса стоит тщательно вымыть и просушить. После — оклеить малярным скотчем и газетой все участки, которые не должны быть покрыты изолирующим составом (капли и потеки оттереть потом чертовски сложно). Проведя подготовку, можно начинать — мах за махом, широкими движениями, с перерывом в 30 минут кладем три слоя. Чтобы «изолятор» полностью высох, нужно от 6 до 12 часов. На всю ночь, одним словом.
Такая обработка позволит на долгие годы забыть о проблемах ниши запасного колеса, при этом не будет мешать в эксплуатации и не испачкает руки, когда в пути обнаружится очередной прокол. Это современное, быстрое и простое решение, которое под силу каждому, кому хватило навыков провернуть ключ в замке зажигания. Цена же не испугает даже пенсионера — от 580 рублей за флакон, который и нужен-то всего один.