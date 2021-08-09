Как победить ржавчину в полости запасного колеса

Новый автомобиль подразумевает ежемесячный платеж, а подержанный — регулярный осмотр, а также постоянную ласку и смазку. Гаражные богатыри расправят плечи: закупай, старик, отработку и пушечное сало, мовили и прочие химикаты — время мазать. Действительно, советские и ранние российские автомобили представляли собой густо «умаслянные» транспортные средства, с которых текло и капало, но зато не гнило. Выглядело печально, эксплуатировать было неудобно, однако служило дольше.

Пушсало и прочие старинные составы неплохо справляются с появлением ржавчины, но есть у них серьезный недостаток — обслуживать обработанный ими автомобиль чертовски неприятно. Колесо снимешь — весь грязный, а что уж говорить про ремонт подвески. Поэтому использовать такие «ингредиенты» для обработки ниши запасного колеса не стоит. Но обработать ее необходимо.

Дело в том, что вся вода из багажника в тандеме с неминуемым конденсатом, а также обыкновенной уличной грязью и все теми же дорожными реагентами — мы ж иногда «запаску» используем — споро приведет к образованию ржавчины в нише. Пять лет — и приехали. А где ржа — там и дыра. Запустить не сложно, а восстановить — дорого. Поэтому проще и дешевле провести превентивные процедуры, чтобы потом не платить «кузовщику». Но как это сделать аккуратно и удобно?