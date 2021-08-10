Как правильно покрасить литые диски

Опять царапина — это про диски. То «скорую» пропустить, то запарковаться в центре, впритык к гранитам, то просто от усталости: колеса страдают куда чаще, чем кузов. А чем больше диски радиусом — тем больше им достается. Собрался, купил себе действительно привлекательный комплект с резиной в стиле «изолента», а потом ставишь машину в километре от бордюра. Впрочем, даже такие предосторожности не помогают — царапины все равно будут. А значит, потребуется ремонт.

На рынке услуг сейчас тысячи контор, мечтающих взяться за восстановление ваших колесных дисков. Цены разные и зачастую зависят от диаметра и модели, но если подвести общий итог, то просто «дорого». Махнуть рукой тоже не выйдет — повреждения быстро приведут к расслоению краски и разрушению металла, причем в геометрической прогрессии. Чинить надо, но вопрос как, если зарплаты уже не хватает на повседневные нужды? Ответ один — самостоятельно.

Собраться с силами, прикупить расходных материалов и сделать работу своими руками. Тем более, что ничего сложного там нет, а шиномонтаж не понадобится. На идеальный результат претендовать глупо, но «твердая четверка» по силам каждому отечественному водителю, не взирая на пол, возраст и политические предпочтения.