Как правильно покрасить литые диски

Опять царапина — это про диски. То «скорую» пропустить, то запарковаться в центре, впритык к гранитам, то просто от усталости: колеса страдают куда чаще, чем кузов. А чем больше диски радиусом — тем больше им достается. Собрался, купил себе действительно привлекательный комплект с резиной в стиле «изолента», а потом ставишь машину в километре от бордюра. Впрочем, даже такие предосторожности не помогают — царапины все равно будут. А значит, потребуется ремонт.
На рынке услуг сейчас тысячи контор, мечтающих взяться за восстановление ваших колесных дисков. Цены разные и зачастую зависят от диаметра и модели, но если подвести общий итог, то просто «дорого». Махнуть рукой тоже не выйдет — повреждения быстро приведут к расслоению краски и разрушению металла, причем в геометрической прогрессии. Чинить надо, но вопрос как, если зарплаты уже не хватает на повседневные нужды? Ответ один — самостоятельно.
Собраться с силами, прикупить расходных материалов и сделать работу своими руками. Тем более, что ничего сложного там нет, а шиномонтаж не понадобится. На идеальный результат претендовать глупо, но «твердая четверка» по силам каждому отечественному водителю, не взирая на пол, возраст и политические предпочтения.
Итак, для комплексного восстановления нужна грунтовка и специальная алюминиевая шпаклевка, обезжириватель и лак, а также краска. Для наилучшего результата потребуется краска для дисков — пары баллонов на четыре колеса хватит с запасом. Модную в интернетах процедуру со втыканием игральных карт вокруг диска оставим блогерам — нам нужна старая добрая газета и малярный скотч.
Первым делом, моем и чистим диск от грязи, сдираем лезвием отслоения краской. Обозрев полученную руину, а иначе это зрелище не назвать, берем шкурку или бормашину с соответствующей насадкой и приводим диск в пристойный вид. Заводской лак следует ободрать, в идеале отпескоструить, но можно и просто пройтись болгаркой с щеткой-насадкой. Работа несложная, во вкус входишь быстро.
Потом — шкурка: сначала 120, потом 200, потом 320. Обдули компрессором, обезжирили, нанесли грунт, после — шпаклевка поврежденных мест. Шпакля кладется тонким слоем, после чего сохнет 20—30 минут, и можно класть еще. Десять тонких слоев намного лучше, чем 1 толстый. Тут придется попотеть, но хитрость и ловкость придет уже на втором колесе. Дальше — проще.
Когда шпаклевка высохла — можно ее шкурить, придавая нужную форму. После — снова обезжирить и загрунтовать. И можно красить: первый слой — напыление, потом два плотных. Перекуры между слоями — около 20—30 минут, но подробности лучше прочесть на баллоне с краской. Ведь у всех производителей свои требования. После того, как последний «проход» схватится, можно наносить лак. Его также приобретаем два флакона и кладем в два слоя. Запомнить не сложно.
Выбирая краску для дисков, стоит забыть о родном цвете — никогда не подберете — и выбрать тот, что нравится. Темный, светлый, хамелеон или яркий — на свой вкус. Соль истории — не реставрация, а приведение в порядок. Главное, что подобная работа займет целый день, но удовольствие будет приносить долгие годы. А уж осознание, что сделана она своими руками — всю оставшуюся жизнь.