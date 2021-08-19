5 способов убрать воздушные пробки в системе охлаждения

Воздушные пробки появляются после неквалифицированной замены антифриза. В замкнутом контуре системы охлаждения они мешают правильной циркуляции охлаждающей жидкости. Такая неприятность рано или поздно приводит к тому, что мотор закипает, причем довольно неожиданно. Поэтому систему надо «развоздушить». Вот пять способов сделать это быстро и правильно.

Первый способ не потребует никаких специальных знаний. Сначала снимем крышку расширительного бачка и заводим двигатель. Затем, путем надавливания на шланги, которые идут к радиатору охлаждения, пытаемся выгнать из системы воздух. Обычно для этого бывает достаточно 5—7 минут.

Второй — чуть сложнее. Ставим машину на ровную площадку, заводим мотор и даем ему поработать минуты три. Антифриз при этом доливаем небольшими порциями. Главное, чтобы жидкость не успела нагреться, иначе можно ошпарить руки. После даем небольшую нагрузку на двигатель, чтобы воздушная пробка окончательно вышла.

Третий вариант заключается в том, что сначала нужно поставить машину под уклон и не выключать мотор. После этого ждем, когда включится вентилятор охлаждения. Дело в том, что когда температура антифриза растет, открывается термостат и есть большая вероятность того, что пробку просто выдавит в расширительный бачок.