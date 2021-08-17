Почему тормоза у автомобиля требуют регулярной мойки

Тормозные «машинки», особенно барабанного типа требуют регулярного ухода. Дело в том, что механизм, который отводит суппорт назад после срабатывания, со временем загрязняется и эффективность его работы снижается. Нужно больше усилия, чтобы отвести суппорты, но пружины, покрытые грязью, этого сделать не могут.

Получается ситуация, когда суппорт начинает подклинивать, а потом ржавчина переходит на диск. Частые торможения не делают ситуацию лучше. Наоборот, микрочастицы песка еще сильнее врезаются в диск и оставляют на нем борозды. Поэтому барабанные тормоза нужно периодически очищать от отложений, особенно пружины, с которых удаляют наслоения грязи и реагентов.

Обязательно мыть тормоза и после работ по замене тормозной жидкости. Дело в том, что если жидкость попадет на колодки или диски, она впитает в себя воду и пыль, что провоцирует образование налета, который способен ухудшить торможение, а это приводит к аварии.

Начать мыть тормозные механизмы можно обычной автомойкой высокого давления. Ей можно заодно очистить и колесные диски, смыть грязь и пыль от тормозных колодок, которая на них оседает. Но таким способом полностью вы тормоза не очистите. Для основательной мойки придется снимать колеса, демонтировать барабаны и специальными химическими средствами удалять застарелую грязь с механизма суппорта.