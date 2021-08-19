Как бороться с запахом потных ног в салоне автомобиля

Целый день за баранкой — испытание, тут никто спорить не будет. В замкнутом пространстве, но активно работая руками и ногами, водитель тратит немало калорий и, конечно, потеет. Есть кондиционер, нет кондиционера — не важно. Дезодоранты изобрели давно и никто еще не отменял, но они, увы, справляются далеко не со всей поверхностью тела.

Какие бы удобные и дорогие не были башмаки, ноги продолжают потеть, вызывая к вечеру чудовищную вонь, которую не скрыть никакими ароматизаторами. Современный таксист такое уже себе позволить не может — баллы репутации пойдут вниз, а следом за ними и доход. Значит, надо искать решение.

Самое простое — кондиционер для обуви. Он стоит порядка 200 рублей и прослужит около месяца. Однако, флакончик способен творить чудеса лишь на ранней стадии эксплуатации ботинок и кроссовок, в запущенном случае он уже не поможет. В таком случае надо доставать бабушкино средство из ящика. Вернее, не из ящика, а из-под раковины, потому что испокон веков именно там в России хранят пищевую соду.

Да-да, именно она поможет победить даже застарелый запах пота, источаемый любимыми туфлями. Рецепт прост: на ночь засыпаем в каждый башмак по две столовых ложки и равномерно распределяем по всей «ступне». Утром высыпаем «отработку», протираем тряпочкой и смело отправляемся на работу. Впрочем, есть средство и посильнее соды.