Как бороться с запахом потных ног в салоне автомобиля

Целый день за баранкой — испытание, тут никто спорить не будет. В замкнутом пространстве, но активно работая руками и ногами, водитель тратит немало калорий и, конечно, потеет. Есть кондиционер, нет кондиционера — не важно. Дезодоранты изобрели давно и никто еще не отменял, но они, увы, справляются далеко не со всей поверхностью тела.
Какие бы удобные и дорогие не были башмаки, ноги продолжают потеть, вызывая к вечеру чудовищную вонь, которую не скрыть никакими ароматизаторами. Современный таксист такое уже себе позволить не может — баллы репутации пойдут вниз, а следом за ними и доход. Значит, надо искать решение.
Самое простое — кондиционер для обуви. Он стоит порядка 200 рублей и прослужит около месяца. Однако, флакончик способен творить чудеса лишь на ранней стадии эксплуатации ботинок и кроссовок, в запущенном случае он уже не поможет. В таком случае надо доставать бабушкино средство из ящика. Вернее, не из ящика, а из-под раковины, потому что испокон веков именно там в России хранят пищевую соду.
Да-да, именно она поможет победить даже застарелый запах пота, источаемый любимыми туфлями. Рецепт прост: на ночь засыпаем в каждый башмак по две столовых ложки и равномерно распределяем по всей «ступне». Утром высыпаем «отработку», протираем тряпочкой и смело отправляемся на работу. Впрочем, есть средство и посильнее соды.
Специально для тех, кто перешел на третий уровень обувных ароматов и не готов отнести дорогие сердцу штиблеты на помойку, несмотря на крики всей семьи. В любой аптеке, желательно выбирать заведения попроще, за 39 рублей можно приобрести Формидрон — специальный препарат на основе формальдегида, который способен вернуть заводской аромат даже глубоко изношенным кедам. Этот состав дезинфицирует и дезодорирует, борясь с настоящей причиной возникновения запаха, а не комуфлируя его.
Обрабтка Формидроном представляет собой целую операцию: нужно тщательно помыть башмаки и достать стельки, просушить и проветрить. После, используя ватный диск, обильно обработать и стельки, и сами туфли средством и положить порознь в обыкновенный полиэтиленовый пакет на двое суток. По прошествии времени — достать и еще несколько часов проветривать, притом где-нибудь на даче или на гараже, потому что само средство имеет воистину сногсшибательный аромат. И только после всех вышеописанных процедур можно смело надевать. Сложно, долго, но того стоит.
Резкий запах от обуви и от ног — сигнал о возникновении в башмаках целых колоний бактерий и грибков, которые ничего хорошего здоровью человека не обещают. Согласно мнению дерматологов, обувь нужно менять не столько по износу, сколько по появлению характерных запахов. Однако кто же это делает в стране, где трудные времена — это и про вчера, и про сегодня, и, почти наверняка, про завтра? Так что выбора не остается — нужно обслуживать башмаки, мыть и проветривать так, как это делают профессиональные водители.