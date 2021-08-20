Почему критически важно проверить состав тормозных колодок перед покупкой

Для начала стоит определиться, какие тормозные колодки нужны именно вам, потому как у разных производителей они разные по составу фрикционной части. Есть так называемые мягкие и жесткие колодки. В сети много информации, по каждому производителю запчастей, так что тут решает только автовладелец. Добавим лишь, что жесткие колодки подойдут тем, кто ездит редко.

Дело в том, что от долгого бездействия на тормозных дисках таких машин образуется коррозия, которые жесткие колодки снимут быстрее. Ведь оксид железа в составе фрикционной части имеет очень высокую твердость — в разы больше твердости чугуна. А вот на мягких колодках от ржавчины могут остаться микроцарапины, которые со временем будут расти, что приведет к преждевременной замене запчасти.

При покупке тормозных колодок обратите внимание на их состав. У недорогих изделий со стороны пластины (или металлического основания) есть так называемый «жертвенный слой» толщиной около трех миллиметров. Он пропитан клеевым составом и потому обладает кардинально иными свойствами, в отличие от основного фрикционного слоя. Если такая колодка сильно изношена, а водитель затягивает с заменой, может получиться так, что в какой-то момент тормозить станет не рабочая часть, а этот самый слой. Нетрудно догадаться, что тормозной путь автомобиля многократно вырастет и это приведет к аварии.