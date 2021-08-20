Почему на ходу гремят двери машины и как это вылечить за копейки

Ругали «Жигули», а горячо любимые иномарки страдают тем же — двери гремят. Винить будем, конечно, производителя — недосмотрел, недодумал, тестировал машину исключительно на симуляторе, не выкатывая вживую на дороги и, как следствие, одарил водителя очередной головной болью. Ну а как иначе назвать перезвон всех четырех дверей, который появляется уже на 5 или 6 десятке тысяч пройденных километров? Да где это видано!

Закончив кухонно-гаражную полемику, перейдем к сути вопроса: от постоянной езды по плохим дорогам, стыки на ТТК в Москве в эту категорию тоже входят, автомобиль начинает издавать неприятный и громкий стучащий звук. Долгой диагностики для его локализации не требуется — это двери. Разболтались замки, что и вынуждает большую и тяжелую деталь звенеть железом.

Теоретически, замок можно настроить: повертеть да покрутить петлю, прикинуть, что там по креплениям самого запора в двери. Результат будет, но краткосрочный: неделя–две, и все вернется на круги своя. Нужно более простое и долгоиграющее решение. И оно есть.