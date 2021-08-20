Почему на ходу гремят двери машины и как это вылечить за копейки

Ругали «Жигули», а горячо любимые иномарки страдают тем же — двери гремят. Винить будем, конечно, производителя — недосмотрел, недодумал, тестировал машину исключительно на симуляторе, не выкатывая вживую на дороги и, как следствие, одарил водителя очередной головной болью. Ну а как иначе назвать перезвон всех четырех дверей, который появляется уже на 5 или 6 десятке тысяч пройденных километров? Да где это видано!
Закончив кухонно-гаражную полемику, перейдем к сути вопроса: от постоянной езды по плохим дорогам, стыки на ТТК в Москве в эту категорию тоже входят, автомобиль начинает издавать неприятный и громкий стучащий звук. Долгой диагностики для его локализации не требуется — это двери. Разболтались замки, что и вынуждает большую и тяжелую деталь звенеть железом.
Теоретически, замок можно настроить: повертеть да покрутить петлю, прикинуть, что там по креплениям самого запора в двери. Результат будет, но краткосрочный: неделя–две, и все вернется на круги своя. Нужно более простое и долгоиграющее решение. И оно есть.
Включив голову, каждый придет к одной и той же мысли: чтобы что-то не гремело и не звякало, подкладываем прокладочку. А чтобы не подкладывать каждый день, нужно выбрать прокладку из прочного, но эластичного материала. Резиновую! Так и появилось универсальное решение для всех гремящих дверей в мире — демпфер дверей. Фактически, это просто кусок плотной резины, в котором уже имеется прорезь для петли замка. Надеваем за одну минуту, и поехали.
Однако у заводской и, тем более, китайской версии с барахолки есть один серьезный недостаток: резинка до того дубовая и плохо обработанная, что со временем стирает краску на двери, а зимой так и вовсе перестает исполнять свои прямые обязанности. Качественный и мягкий демпфер надо еще поискать, а раз не можешь найти готовое решение — сделай сам.
Тут, как оказалось, все еще проще: для самостоятельного производства уплотнителя нужна лишь старая покрышка от велосипеда, которая прекрасно с задачей правится. Вырезаем, обрабатываем тысячной шкуркой по всей площади и надеваем на дверную петлю. Вот, собственно, и все дело. Ничего сложного и трудного, требующего специального образования или специального инструмента. Доступно каждому и стоит, если быть до конца откровенным, совсем недорого. А значит, доступно абсолютно каждому автовладельцу, независимо от дохода.