Ржавые «сюрпризы» в скрытых полостях кузова автомобиля

Слышу первые аккорды знаменитой песни «а вот раньше машины делали», узнаю, могу подпеть. Но дело, увы, не только в машинах, которые делали раньше, больше в автовладельцах, которые за ними действительно ухаживали. По настоящему, а не по мануалу автопроизводителя, которому остро необходимо, чтобы через наименьший срок вы вернулись в автосалон за новой машиной.

Новый автомобиль, благодаря «кремневому» и логистическому кризисам, купить сейчас очень непросто. Практически невозможно: спрос многократно превышает предложение. Объявления о продаже «вторички» тоже редко дают результат: цены взлетели в космос, а рынок оскудел. Выход один — вернуть прежнюю стать своей машине, чтобы она без глубоких инвестиций прожила ближайшие пару-тройку лет.

Первое, с чего начинается старение автомобиля — кузов. Самая дорогая и сложная в замене деталь. Она ржавеет. Особенно в городах, где количество мелких аварий, помноженных на дорожные реагенты, многократно ускоряет этот смертоносный процесс. Остановить его невозможно, но можно замедлить: стоит лишь вспомнить, что ржавчина появляется там, где металл соприкасается с воздухом. Нет воздуха — нет проблем. Именно поэтому «раньше» машины не стеснялись обрабатывать пушсалом, корабельной краской, отработкой и прочими, порой самодельными «изоляторами». Они призваны были перекрыть доступ кислорода, тем самым продлить срок жизни металлическим деталям, страдающим, как правило, первыми: порогам, нижней части дверей, крышке багажника и капота, а также аркам.