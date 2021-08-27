Ржавые «сюрпризы» в скрытых полостях кузова автомобиля

Раз в неделю на мойку, раз в год на сервис, два раза — на шиномонтаж. Вот, пожалуй, и весь перечень «обслуживания», который получает среднестатистический автомобиль сегодня. Де-юре все прекрасно, строго по регламенту. По факту же не успеете оглянуться, как машина превратится в рухлядь. Пятнышко ржи там и тут, открыл заднюю дверь — а там уже краска осыпается. Вот они, первые симптомы, которые говорят о скором наступлении неизбежного.
Слышу первые аккорды знаменитой песни «а вот раньше машины делали», узнаю, могу подпеть. Но дело, увы, не только в машинах, которые делали раньше, больше в автовладельцах, которые за ними действительно ухаживали. По настоящему, а не по мануалу автопроизводителя, которому остро необходимо, чтобы через наименьший срок вы вернулись в автосалон за новой машиной.
Новый автомобиль, благодаря «кремневому» и логистическому кризисам, купить сейчас очень непросто. Практически невозможно: спрос многократно превышает предложение. Объявления о продаже «вторички» тоже редко дают результат: цены взлетели в космос, а рынок оскудел. Выход один — вернуть прежнюю стать своей машине, чтобы она без глубоких инвестиций прожила ближайшие пару-тройку лет.
Первое, с чего начинается старение автомобиля — кузов. Самая дорогая и сложная в замене деталь. Она ржавеет. Особенно в городах, где количество мелких аварий, помноженных на дорожные реагенты, многократно ускоряет этот смертоносный процесс. Остановить его невозможно, но можно замедлить: стоит лишь вспомнить, что ржавчина появляется там, где металл соприкасается с воздухом. Нет воздуха — нет проблем. Именно поэтому «раньше» машины не стеснялись обрабатывать пушсалом, корабельной краской, отработкой и прочими, порой самодельными «изоляторами». Они призваны были перекрыть доступ кислорода, тем самым продлить срок жизни металлическим деталям, страдающим, как правило, первыми: порогам, нижней части дверей, крышке багажника и капота, а также аркам.
Другое дело, что работа была грязной, а покрытие — слабостойким и весьма «ароматным». В плохом смысле слова. Принцип же был понятный и абсолютно верный. Почему бы не вспомнить его сегодня, ведь на рынке появилось огромное количество препаратов, которые удобны и просты в применении за счет нанесения из аэрозоля, не требуют навыков и специальных мест — хоть на даче наноси. А вот по свойствам значительно превосходят своих предшественников.
Например, Мовиль с преобразователем ржавчины от ASTROhim не только создает прочную пленку, эффективно защищающую от факторов коррозии (в первую очередь воды и воздуха), но и нейтрализует коррозию в полостях кузова, которую никак невозможно счистить. Во внутренних полостях кузова ее предостаточно, в этом можете не сомневаться. Пройдет не так много времени и она себя проявит, вспучив краску. А дальше, если ничего не предпринять, и до сквозных дыр недалеко.
Вообще же состав от ASTROhim можно наносить и на поврежденные участки лакокрасочного покрытия, если в ближайшие недели нет возможности их покрасить, он «зацементирует» поврежденный участок и не даст развиться коррозии. Этот мовиль хорош тем, что не стечет в жару из-за сильного нагрева кузова и не растрескается зимой при сильном морозе, а значит поврежденное место надежно будет «запечатано» и защищено от коррозии. Собственно, это и есть главная задача герметизирующего металл состава — перекрыть доступ кислорода, создав единый защитный слой.
Состав наносится очень просто: достаточно просто взболтать аэрозольный баллон, направить удобную трубочку в нужном направлении и нажать на кнопку.