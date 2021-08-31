Что будет, если регулярно заливать в топливный бак ацетон

У ацетона есть масса полезных свойств, именно поэтому его так распробовали автолюбители и применяют вместо присадок, которые много дороже. Например, в составе ацетона высока концентрация кислорода. Это значит, что топливо-воздушная смесь с примесью этой химии будет лучше сгорать. То есть приемистость автомобиля вырастет. От этого кажется, что ацетон повышает октановое число бензина. Но это только кажется.

Еще ацетон прекрасно смешивается с водой, что позволяет удалить ее из бака. Это хорошо, ведь влага пагубно влияет на работу топливного насоса, да и провоцирует появление коррозии в баке, если он железный, а не пластиковый. А еще эта химия растворяет грязь и отложения, скапливающиеся на свечах и форсунках.

Но есть у препарата и обратная сторона медали. Начнем с того, что ацетон замерзает при температуре −20 градусов. То есть лютой зимой его лучше не заливать, ведь если он попадет в топливную трубку и там за ночь замерзнет, утром возникнут сложности с пуском двигателя.