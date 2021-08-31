Что будет, если регулярно заливать в топливный бак ацетон

У ацетона есть масса полезных свойств, именно поэтому его так распробовали автолюбители и применяют вместо присадок, которые много дороже. Например, в составе ацетона высока концентрация кислорода. Это значит, что топливо-воздушная смесь с примесью этой химии будет лучше сгорать. То есть приемистость автомобиля вырастет. От этого кажется, что ацетон повышает октановое число бензина. Но это только кажется.
Еще ацетон прекрасно смешивается с водой, что позволяет удалить ее из бака. Это хорошо, ведь влага пагубно влияет на работу топливного насоса, да и провоцирует появление коррозии в баке, если он железный, а не пластиковый. А еще эта химия растворяет грязь и отложения, скапливающиеся на свечах и форсунках.
Но есть у препарата и обратная сторона медали. Начнем с того, что ацетон замерзает при температуре −20 градусов. То есть лютой зимой его лучше не заливать, ведь если он попадет в топливную трубку и там за ночь замерзнет, утром возникнут сложности с пуском двигателя.
Чистящие свойства ацетона тоже неоднозначны. Да, он помогает смыть грязь с форсунок, но эта грязь сама по себе из двигателя не испаряется. Она может не полностью сгореть в камерах сгорания. А значит — попадет в катализатор и постепенно будет забивать его соты. Так и до замены дорогого узла недалеко.
А еще благодаря ацетону могут распухать резиновые детали (скажем, прокладки или трубки). Их эластичнрость при этом не теряется, но постоянное воздействие химии может пагубно сказаться на резинках. На них появятся трещины, что приведет к потению двигателя маслом и замене прокладок. Так что ацетон не следует использовать очень часто. Достаточно заливать его в бак для профилактики раз в 3—6 месяцев. Так вреда не будет.